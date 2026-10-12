Un anuncio de Ángel de Brito reveló el nacimiento que Jésica Cirio había mantenido lejos de la exposición pública. La modelo, de 41 años, fue mamá por segunda vez, mientras su vida personal transcurre con un perfil mucho más reservado que en otras etapas y con una pareja que también elige cuidar su intimidad.

Durante el embarazo, la conductora había explicado que prefería concentrarse en su familia y continuar alejada de la televisión. Esa elección también alcanzaba a su relación sentimental: buscaba proteger el vínculo y acompañar a su hija desde un lugar más tranquilo. La llegada del bebé se produjo dentro de esa vida privada que había elegido preservar.

El nacimiento ocurrió el domingo 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi. “Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos”, informó el conductor de LAM en su cuenta de X. Su publicación confirmó la llegada del varón que la modelo había anunciado que esperaba varios meses atrás.

La pareja de Jésica Cirio y el nombre del bebé

El padre es Nicolás Trombino, la actual pareja de Jésica Cirio. Tiene 43 años y desarrolla su actividad empresarial en el sector de los supermercados mayoristas. La paternidad ya formaba parte de su vida, porque tiene un hijo de una relación anterior. El recién nacido es el primer bebé que comparte con la modelo.

Kimi fue el nombre elegido para el recién nacido, una opción poco habitual en la Argentina. Algunas interpretaciones lo relacionan con la nobleza o con la figura de un príncipe. De Brito reveló ese dato en una segunda publicación, después de informar sobre el parto, y la elección se convirtió en otro motivo de interés en torno al nacimiento.

Al anunciar el embarazo en abril de 2026, la modelo había contado que llevaban menos de un año juntos y que todavía no convivían. La noticia los sorprendió porque no estaban buscando un hijo en ese momento, aunque ambos la recibieron con felicidad. También confirmó entonces que esperaba un varón, una experiencia diferente después de haber criado a su hija.

Para Chloe, la hija que Jésica Cirio tuvo con Martín Insaurralde, llegó el momento de convertirse en hermana mayor. La niña había recibido con alegría la noticia del embarazo y, según contó su mamá entonces, deseaba una hermana. Ahora, la llegada de su hermano concreta el cambio familiar que meses atrás había conocido a través de su madre.