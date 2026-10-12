Lizy Tagliani llevó la vida sentimental de Luck Ra a la conversación de MasterChef Celebrity con una ironía que se metió en medio de una canción romántica. Lo que había sido propuesto como un momento de aliento para los participantes terminó incluyendo una alusión a la ruptura del cordobés con La Joaqui.

Desde el balcón, donde observaba el desafío junto a algunos compañeros, el cantante recibió el pedido de Wanda Nara. La conductora le propuso interpretar un tema de Luis Miguel para acompañar a quienes se jugaban la permanencia. La escena ocurrió el domingo, al comienzo de la gala de eliminación, mientras otros participantes afrontaban el desafío de cocina.

Luck Ra aceptó y comenzó a interpretar La incondicional. “Tú, la misma de ayer, la incondicional”, cantó, hasta que Lizy Tagliani aprovechó esa parte de la letra para intervenir. “Tan incondicional no era”, lanzó. La humorista retomó una palabra del clásico y le dio otro sentido dentro del programa, con una frase que se conectó con el pasado sentimental de su compañero.

La chicana quedó vinculada con lo que ocurrió después de la separación: La Joaqui confirmó su nuevo romance con Tiago PZK apenas unas semanas más tarde. Ese intervalo le dio otro sentido a la palabra incondicional que el cordobés acababa de cantar y puso el foco en el cambio que había atravesado la vida sentimental de su expareja.

La relación de Luck Ra y La Joaqui había llegado a su fin a fines de julio, después de casi dos años. Para comunicarlo, los dos compartieron mensajes atravesados por el cariño y el respeto. Sin embargo, las explicaciones que dieron sobre la decisión de tomar caminos separados convivieron con las preguntas que siguieron apareciendo entre sus seguidores.

El juego de palabras funcionó a partir de la idea de lealtad que aparece en el título del tema. Al poner en duda esa condición, Lizy Tagliani trasladó el sentido de la letra a la relación terminada. Su intervención no incluyó el nombre de La Joaqui, pero quedó conectada con la confirmación de su nueva pareja.

El pedido de Wanda había apuntado a dar ánimo a quienes estaban en riesgo de irse del certamen. La respuesta de la humorista agregó otra clase de exposición para Luck Ra: desde el balcón, mientras sus compañeros enfrentaban la eliminación, su propia ruptura volvió a convertirse en tema de conversación delante de las cámaras.