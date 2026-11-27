La vida de Flor Jazmín Peña está atravesada por una historia familiar que marcó profundamente su manera de ver el mundo. En una entrevista con Filo News, la bailarina habló sobre Rocío, su hermana menor, quien tiene síndrome de Rubinstein-Taybi, y se animó a compartir los miedos, las angustias y las responsabilidades que la acompañaron desde muy pequeña.

Durante la charla, la integrante de Nadie Dice Nada, el ciclo de Luzu TV, recordó que durante sus primeros años en las redes sociales prefería no mostrar a su hermana. El temor a recibir comentarios crueles sobre su condición fue determinante para mantener esa parte de su intimidad lejos de la exposición pública. "En los primeros años haciendo redes no mostraba a mi hermana, la gente pensaba que yo era hija única porque no tenía el cuero para hacerlo, era consciente de que la gente me podía llegar a hacer comentarios que pudieran llegar a herirme", reconoció.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Flor Jazmín encontró en su popularidad una oportunidad para generar conciencia y hablar de una realidad que todavía es poco conocida. "Con los años tengo visibilidad y esta es una realidad que mucha gente no conoce y está bueno poder desarrollar. No conocen y obviamente pueden pecar desde la ignorancia, porque si no lo viviste no vas a tener ni idea", reflexionó sobre la importancia de visibilizar la discapacidad.

La vida que vive Flor Jazmín junto a su hermana

La bailarina también recordó una inquietud que la acompañó durante su infancia y adolescencia. Según explicó, necesitaba encontrar a alguien que atravesara una experiencia parecida para poder comprender mejor lo que estaba viviendo. "De chica me pasaba que yo, lo que más quería, era conocer a alguien que tenga un hermano con discapacidad y preguntarle cómo se siente", contó, al explicar por qué hoy considera tan importante compartir su historia.

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando habló sobre la preocupación que siente por el futuro de Rocío. La responsabilidad que podría asumir cuando sus padres ya no estén es una cuestión que pensó desde muy joven y que incluso la llevó a buscar acompañamiento psicológico durante su adolescencia. "Nací con mucho miedo al futuro, a los 14 años le iba a preguntar a mi psicóloga cómo iba a hacer para mantener a mi hermana a los 30 años, por suerte mis papás siguen vivos", relató.

En ese sentido, Flor Jazmín Peña explicó que la situación no solamente implica amor y compromiso, sino también una responsabilidad que requiere preparación. La posibilidad de convertirse en la principal persona a cargo de su hermana fue algo que condicionó muchas de sus decisiones y la manera en la que proyectó su vida adulta.

La vida que vive Flor Jazmín junto a su hermana

"Los que tenemos hermanos con discapacidad sabemos que es una responsabilidad", expresó al profundizar sobre ese vínculo. Lejos de esquivar el tema, la artista reconoció que necesita construir una estabilidad propia para poder acompañar a Rocío sin descuidarse a sí misma.

Finalmente, dejó una de las reflexiones más conmovedoras de la conversación: "El día que no estén mis viejos la responsable voy a ser yo, y necesito estar lo mejor parada posible para que eso no acabe con mi vida también, y para poder darle la calidad de vida que ella se merece y que yo también me merezco". Con sus palabras, Flor Jazmín puso sobre la mesa una realidad que atraviesan muchas familias y reivindicó la importancia de hablar sobre los desafíos de quienes tienen hermanos con discapacidad.