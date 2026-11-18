La posibilidad de ser padres empezó a aparecer en las conversaciones de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, según reveló el conductor durante su visita a Otro día perdido, por El Trece. En diálogo con Mario Pergolini, habló del futuro de la pareja y de la tranquilidad que siente en el vínculo, después de las especulaciones que habían generado sus declaraciones sobre el enamoramiento.

Aquellos comentarios habían sido interpretados como una señal de que el amor estaba llegando a su fin. Nico Occhiato explicó que se refería al paso hacia otra etapa de la relación. “Me sacaron de contexto. Yo dije que ya no estamos en la etapa de enamoramiento, pero que estamos en el mejor momento de la pareja. La llama no está apagada, está más que encendida”, aclaró.

Al describir su presente con Flor Jazmín Peña, el creador de Luzu destacó el compañerismo que construyeron y la sensación de sentirse en familia. Esa cercanía fue uno de los aspectos que eligió mencionar para explicar por qué está tan a gusto con su pareja. “Estamos en una etapa hermosa donde nos sentimos en familia, nos sentimos en paz”, expresó.

A partir de esa descripción, Pergolini llevó la charla hacia un posible proyecto familiar. “¿Te gustaría ser padre? ¿Tenés esa fantasía?”, le preguntó. La consulta dio pie a una revelación sobre las conversaciones que mantienen en privado: el tema de tener un hijo empezó a aparecer últimamente entre ellos, en medio de los compromisos profesionales de ambos.

“Es algo que últimamente empezamos a charlar. La verdad es que creo que uno nunca se siente preparado para serlo, estamos en un momento de mucho laburo para los dos”, respondió. Nico Occhiato reconoció así que la paternidad forma parte de sus charlas y compartió sus dudas sobre cuándo alguien puede sentirse listo para asumirla.

La convivencia también tuvo su lugar en la entrevista, cuando explicó cómo se organiza actualmente con Flor Jazmín Peña. Los dos siguen eligiendo vivir en casas separadas, una dinámica con la que se sienten cómodos. “Por el momento no convivimos, pero así nos llevamos bárbaro”, aseguró. Desde ese presente, que describió con entusiasmo, empezaron a hablar de la posibilidad de ser padres.