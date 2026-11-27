Facundo Arana quedó nuevamente en el centro de la escena mediática después de que trascendieran fuertes versiones sobre su vida familiar y su relación con María Susini. En medio de las repercusiones, el actor tuvo un llamativo gesto frente a los periodistas que lo esperaban a la salida del teatro y dejó en evidencia su malestar con las preguntas sobre su intimidad.

El episodio ocurrió cuando el protagonista de Visitando al Sr. Green, obra que comparte con Jorge Suárez, fue abordado por cronistas del programa Desayuno Americano. Lejos de detenerse para conversar, Arana decidió continuar caminando hacia el garage, donde tenía estacionada su moto, mientras varios trabajadores de prensa intentaban conseguir una declaración.

La insistencia de los periodistas no logró modificar su postura. "Ya fue", repitió en distintos momentos mientras avanzaba entre los vehículos. Cuando uno de los cronistas intentó preguntarle si estaba mal por todo lo que estaba sucediendo, respondió: "No, no estoy mal". Finalmente, antes de retirarse, lanzó un escueto: "Muchas gracias".

El malestar del actor se produce después de las revelaciones de Pepe Ochoa en LAM, donde se habló de una supuesta interna familiar con María Susini y sus hijos. Entre los trascendidos apareció una presunta discusión relacionada con India Arana, la hija mayor de la expareja, de 18 años, por un supuesto vínculo sentimental con un hombre de 40 años, quien habría sido su profesor de equitación.

A esto se sumaron versiones sobre un supuesto distanciamiento entre Arana y sus hijos, además de una presunta restricción para ingresar al barrio privado donde viviría la modelo. Sin embargo, ninguna de esas informaciones fue confirmada por el actor y posteriormente tanto él como Susini salieron a cuestionar públicamente los trascendidos.

Por otra parte, el nombre de Marian Saud, diseñadora vinculada al mundo de la alta costura, también apareció en la polémica por los rumores de un posible romance con el artista. La propia mujer negó estar en pareja con él y explicó que solamente los une un vínculo profesional, luego de una convocatoria para participar en un desfile.

En las últimas horas, Facundo Arana también había enfrentado las versiones en una conversación con periodistas. Sobre su relación con María Susini, aseguró: "Vino al teatro, la obra le encantó. Estuvo acá, fuimos a comer ayer. Nos recontra vemos". Además, negó cualquier vínculo amoroso con Marian Saud y calificó algunos de los rumores como "paparruchadas".

La propia María Susini también decidió romper el silencio y desmintió las versiones de enfrentamiento por su hija y de una supuesta prohibición de ingreso al barrio privado. "Ese novio nunca existió. Esa pelea, por ende, tampoco existió", sostuvo. Así, mientras las versiones siguen generando repercusiones, el gesto de Arana ante las cámaras volvió a poner a la expareja en el centro de la atención mediática.