El nombre de Benjamín Vicuña volvió a generar una enorme conmoción este 15 de mayo, fecha en la que su hija Blanca Vicuña habría celebrado sus 20 años. Como sucede cada aniversario, el actor eligió recordar públicamente a la niña con un emotivo mensaje que rápidamente impactó a miles de seguidores y colegas del mundo artístico.

A través de sus redes sociales, el actor compartió un video inédito donde se puede ver a Blanca jugando junto a su hermano Bautista en una escena familiar cargada de ternura. Las imágenes estuvieron acompañadas por una extensa carta en la que abrió su corazón y habló del amor incondicional que siente por su hija desde el día en que nació.

“Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá”, escribió Benjamín Vicuña en uno de los fragmentos más profundos de su publicación. Más adelante agregó: “Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte”, una frase que emocionó profundamente a quienes siguen de cerca su historia familiar.

En otro tramo del texto, el actor recordó con precisión el nacimiento de Blanca y los detalles que todavía permanecen intactos en su memoria. “No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto, la cordillera brillaba”, expresó con nostalgia, apelando a imágenes personales y muy íntimas.

Además, Benjamín Vicuña habló sobre el largo proceso de duelo que atravesó durante estos años y cómo logró reconstruirse emocionalmente tras la pérdida. “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací”, manifestó en una de las frases más fuertes de la carta. Luego dejó otra reflexión cargada de simbolismo: “Escribí tu nombre en la arena pero esta vez el mar no lo borró”.

El actor también imaginó cómo sería hoy Blanca a sus 20 años y describió las características que aún guarda en sus recuerdos. “Es imposible no pensar en cómo serían tus días, tu pelo y tu cara”, confesó. Después la definió como “dulce, graciosa, tierna, fresca y tímida”, palabras que reflejaron el enorme cariño que sigue sintiendo por ella.

Benjamín Vicuña recordó a Blanca

Por su parte, Pampita también decidió homenajear a su hija en redes sociales. La modelo compartió imágenes y mensajes cargados de sensibilidad, recordando a Blanca en una fecha especialmente movilizante para toda la familia. Cada aniversario se convierte en un día atravesado por la emoción y los recuerdos imborrables.

La publicación de Benjamín Vicuña rápidamente se llenó de comentarios de apoyo por parte de seguidores, artistas y amigos cercanos, quienes le enviaron mensajes de cariño y contención. Una vez más, el actor logró transformar el dolor en palabras profundas, manteniendo vivo el recuerdo de Blanca y demostrando que su presencia sigue intacta en cada uno de sus días.