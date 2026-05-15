La cocina de Telefe ya empezó a moverse con nombres fuertes para el regreso de MasterChef Celebrity. Aunque todavía faltan definiciones internas, en LAM se filtró una posible lista de convocados para la edición 2026 y el dato abrió expectativa por el tipo de figuras que el canal buscaría sentar frente a las hornallas.

Pilar Smith fue quien adelantó la información al aire y marcó que la producción todavía depende del calendario general de la pantalla. "Son nombres de famosos que Telefe quiere para el próximo MasterChef Celebrity. Las grabaciones van a comenzar en julio o agosto, depende de Gran Hermano", explicó la panelista, dejando claro que el reality ya aparece en los planes próximos.

Entre los primeros apuntados surgieron nombres de perfiles muy distintos. Según contó, Telefe tendría en carpeta a Nick Sicaro, L-Gante y la China Ansa, una mezcla que combina música, redes, televisión y actualidad. Esa variedad muestra que la búsqueda no iría solo por figuras ligadas al espectáculo tradicional, sino también por personajes con llegada a públicos más jóvenes.

La lista, sin embargo, no terminó ahí. Julieta Poggio y la Tora también estarían entre las famosas que el canal mira de cerca para la nueva temporada. Ambas vienen del universo Gran Hermano, un semillero que Telefe ya utilizó en otros formatos y que podría volver a cruzarse con MasterChef Celebrity para sostener conversación en redes.

El nombre más ambicioso sería Abel Pintos. Sobre esa posibilidad, Pilar Smith remarcó que la negociación no parece sencilla: "Están haciendo una puja muy fuerte, no la veo fácil, trabajó en Telefe, fue artista de Telefe. Lo quieren sí o sí". La eventual presencia del cantante elevaría el perfil de la competencia y le daría al ciclo un atractivo especial.

Otra pieza importante del armado sería Wanda Nara. Yanina Latorre aseguró que la conductora volvería a ponerse al frente del reality una vez que termine su compromiso laboral actual. "Ni bien termina de grabar la película que está haciendo en Uruguay, empieza a grabar MasterChef", contó. Además, agregó sobre los tiempos del formato: "Si arranca ahora, el formato es largo y puede pasar el verano hasta el año que viene".

De todos modos, el proyecto todavía se mueve entre intención y cautela. "No está cerrado del todo porque no se sabe qué puede pasar con el canal, con el rating, qué garpa y qué no", advirtió Yanina Latorre. Mientras tanto, los nombres ya empezaron a circular y MasterChef vuelve a instalarse como una de las grandes apuestas posibles de Telefe.