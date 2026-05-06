Benjamín Vicuña abrió una discusión inesperada al hablar de la identidad de sus hijos y del vínculo que ellos tienen con Chile y Argentina. Lo que parecía una confesión familiar terminó generando una fuerte reacción del otro lado de la cordillera, donde varios periodistas cuestionaron el lugar que el actor habría ocupado en esa construcción.

El comentario surgió cuando Benjamín Vicuña reconoció que sus hijos se sienten muy ligados a la Argentina, especialmente por el fútbol y por el peso emocional de la Selección. En ese marco, también se recordó un dato que hizo más sensible la discusión: “Blanca, Beltrán y Benicio nacieron en Chile”.

La frase del actor no pasó inadvertida porque él mismo pareció anticipar que el tema podía generar ruido. “Se autoperciben argentinos, por la Selección, por el fútbol. Pero no entremos en ese tema...”, expresó Benjamín Vicuña, consciente de que la nacionalidad, el arraigo y las costumbres podían abrir una conversación más profunda.

Entre las voces que salieron al cruce apareció Mario Solís, periodista chileno de espectáculos que vive en Argentina desde hace varios años. Su lectura fue directa y sin matices: “Si tus hijos no se sienten chilenos es culpa tuya”. Con esa frase, apuntó contra el rol del actor y no contra los chicos, al entender que ese sentido de pertenencia se transmite desde el entorno familiar.

Lejos de bajar el tono, Solís reforzó su postura con otra definición que marcó el eje de su crítica. “Acá hay un tema de amor a la patria”, sostuvo, dejando en claro que para él la discusión no pasa solo por el lugar de residencia o por la pasión futbolera, sino por la manera en que se sostiene el vínculo con el país de origen.

Otro periodista chileno fue todavía más duro al analizar las declaraciones de Benjamín Vicuña y el modo en que sus hijos se relacionan con la Argentina. “Si les gusta un equipo argentino me parece fantástico. Pero eso no va a definir la nacionalidad, los orígenes, el lugar donde tienen arraigadas las costumbres”, expresó, marcando una diferencia entre afinidad deportiva e identidad.

La crítica más fuerte llegó cuando ese mismo colega cuestionó la actitud familiar frente al tema. “Los niños nacieron en Chile. Me parece patético lo que hacen por encajar en la sociedad”. Así, una frase íntima sobre sus hijos terminó convertida en una discusión pública sobre pertenencia, crianza y raíces, con Benjamín Vicuña recibiendo un reproche que pegó directo en su historia familiar.