Por qué detuvieron a Emanuel Noir de Ke Personajes: cómo fue su enfrentamiento con un policía

El intento de entrar a un casino fuera de horario terminó con Emanuel Noir detenido en Concepción del Uruguay, según las primeras versiones del episodio. El cantante de Ke Personajes quedó involucrado en una causa penal después de un enfrentamiento con un policía que custodiaba el lugar, una discusión que habría escalado hasta una agresión física.

El efectivo que custodiaba el lugar fue identificado como Jonathan Benítez. En ese momento, cumplía tareas adicionales de seguridad en el establecimiento entrerriano. De acuerdo con las primeras informaciones difundidas, le negó la entrada al artista porque el casino ya había cerrado. Esa negativa habría dado paso a un intercambio verbal, antes de que la situación derivara en un enfrentamiento a golpes.

Durante la discusión, Emanuel Noir habría golpeado al agente en la cara y le habría provocado heridas con los anillos que llevaba puestos. En una fotografía tomada por la Policía se observa al uniformado con cortes en los pómulos, la nariz y la frente. La imagen permite ver esas lesiones; la explicación sobre cómo se produjeron corresponde a la reconstrucción inicial del incidente.

La intervención policial ocurrió minutos antes de las seis del sábado 7 de noviembre. El vocalista fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado. Las actuaciones se iniciaron por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones, que son los hechos bajo investigación tras lo sucedido en el casino.

Hasta cuándo seguirá detenido Emanuel Noir

La decisión sobre lo que ocurriría después del traslado quedó en manos del fiscal Pablo Gile, quien ordenó que el músico continúe detenido hasta el martes 10 de noviembre. Según la información difundida, para fijar ese plazo se tuvo en cuenta el feriado del lunes. La orden mantuvo al cantante en la dependencia a la que había sido llevado después del altercado, mientras se desarrollaban las primeras medidas de la causa.

Entre los pasos mencionados en las primeras informaciones también figuró la indagatoria de Emanuel Noir, que se esperaba para las horas siguientes al episodio. El plazo fijado por el fiscal define su permanencia en la comisaría, mientras la investigación sigue orientada a esclarecer la secuencia del enfrentamiento. La decisión sobre su detención no determina por sí sola su responsabilidad en la agresión denunciada.