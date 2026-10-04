Luego de la gala de eliminación de este domingo 4 de octubre, MasterChef Celebrity tiene previstas dos jornadas de cocina, una gala de beneficios y otra de última chance. Telefe planea distribuirlas entre el lunes y el jueves de la semana del 5 al 11 de octubre, con la eliminación reservada para el domingo. La duda está en la segunda jornada: una transmisión especial podría modificar la grilla del martes.

El lunes 5 abrirá con la primera jornada de cocina. Para el martes 6 se prevé otra entrega con un grupo distinto de participantes, aunque esa emisión todavía no está asegurada. Su lugar en la programación dependerá de cuánto se extienda la transmisión de la despedida de Lionel Messi.

El miércoles 7 está prevista la gala de beneficios y medallas. El jueves 8 llegará la última chance para quienes intenten evitar la eliminación. Esas son las etapas anunciadas para la mitad de la semana, aunque un eventual cambio del martes podría obligar a Telefe a reorganizar la secuencia.

La duda sobre la emisión del martes de MasterChef Celebrity

Si la despedida de Lionel Messi se extiende, MasterChef Celebrity podría no salir al aire el martes. En ese caso, existe la posibilidad de sumar una emisión el viernes 9 de octubre. Por ahora, ese reemplazo no está confirmado y tampoco se detalló qué instancia de la competencia ocuparía el viernes si se modificara la grilla.

El antecedente cercano es el viernes 2 de octubre, cuando Telefe agregó una gala de última chance fuera del esquema habitual de lunes a jueves. Aquella emisión comenzó a las 21:30, pero ese dato corresponde únicamente al viernes pasado: no confirma que haya programa el 9 de octubre ni establece el horario que tendría una eventual entrega.

Para el domingo 11, MasterChef Celebrity tiene prevista la gala de eliminación, en la que se conocerá al participante que abandonará las cocinas. Esa fecha cierra el esquema de la semana. Si la jornada del martes se suspende, todavía resta saber cómo acomodará el canal las pruebas previas a la eliminación.

Los horarios de inicio para las emisiones del 5 al 11 de octubre no figuran en el cronograma disponible. Tampoco se precisó una hora para el posible programa del viernes. Por el momento se conocen los días y las galas previstas, con el martes sujeto a la despedida de Messi; las 21:30 del viernes anterior no deben tomarse como horario de esta semana.