Wanda Nara encontró rápidamente la oportunidad para incomodar a Luck Ra durante la primera noche de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. En plena presentación del cantante cordobés, la conductora llevó la conversación hacia su participación anterior en el ciclo y deslizó una referencia a La Joaqui, de quien el músico se separó recientemente.

Sin mencionar directamente a la cantante urbana, Wanda lanzó una pregunta que dejó clara la intención detrás de sus palabras. "¿Tenés recuerdos de tu paso por MasterChef Celebrity? ¿Esos recuerdos eran buenos o malos?", quiso saber frente al resto de los presentes, poniendo a Luck Ra en una situación difícil de esquivar.

El músico entendió rápidamente hacia dónde apuntaba la consulta, ya que La Joaqui había formado parte de la temporada anterior del reality de cocina. Sin entrar en detalles sobre su expareja ni alimentar las especulaciones alrededor de la ruptura, respondió con cautela: "Todos los recuerdos fueron muy buenos, la verdad".

La contestación, sin embargo, no fue suficiente para detener a Wanda Nara. La conductora continuó presionándolo sobre el tema y Luck Ra terminó reaccionando entre risas ante la insistencia. Con evidente intención de frenar el interrogatorio antes de que avanzara aún más, exclamó: "¡Wanda, por favor, es el primer programa!".

El intercambio ocurrió además en un momento particular para los tres protagonistas. Luck Ra y La Joaqui atraviesan una nueva etapa después de su separación, mientras que la cantante acaba de presentar una canción que lleva por nombre "Wanda Nara". La coincidencia del título con el nombre de la conductora sumó otro ingrediente al cruce que se produjo en el programa.

Más allá de intentar mantenerse al margen de cualquier revelación sobre su relación pasada, Luck Ra terminó siendo uno de los protagonistas inesperados del regreso de MasterChef Celebrity. Wanda Nara aprovechó la primera emisión para ponerlo contra las cuerdas y consiguió que el cantante dejara en evidencia, al menos con su reacción, que no tenía intenciones de profundizar sobre La Joaqui frente a las cámaras.