La Academia Latina de la Grabación reveló las nominaciones para la 27.ª edición de los Latin Grammy y Argentina consiguió presencia en algunas de las categorías más importantes. CA7RIEL & Paco Amoroso lideran entre los nacionales con siete candidaturas, mientras que Milo J consiguió cinco y se convirtió en otro de los grandes protagonistas de la nómina.

CA7RIEL & Paco Amoroso competirán por Álbum del Año con FREE SPIRITS, mientras “Ha Ha” fue seleccionada para Grabación del Año y “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, junto a Sting, llegó a Canción del Año. El dúo también aparece en Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Interpretación de Música Electrónica y Mejor Video Musical Versión Larga.

Milo J disputará Álbum del Año y Mejor Álbum Folclórico con La Vida Era Más Corta, trabajo que también obtuvo una candidatura por su diseño de empaque. “Niño” está entre las elegidas para Grabación del Año y “Solifican12” compite por Canción del Año, con créditos para Santiago Alvarado y Santiago Ruiz “Tatool”. Además, Milo comparte con Trueno la nominación a Mejor Interpretación Urbana por “Gil”.

La música argentina también aparece con fuerza en rock y pop. Fito Páez fue nominado por Shine y “Las Fuerzas Armadas Del Amor”, mientras 1915 participa con Ceremonia y Dillom con “Rojo Profundo”. Emmanuel Horvilleur compite por Mi Año Gótico y Usted Señalemelo por Términos & Condiciones en Mejor Álbum Pop/Rock. Babasónicos, en tanto, consiguió una candidatura en Música Alternativa con CUERPOS, Vol. 1, y Dante Spinetta figura entre los autores de “El Reset”.

Bizarrap aparece junto a Daddy Yankee por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, que obtuvo nominaciones en Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana. Yami Safdie compite con Querida Yo en Mejor Álbum Pop Tradicional y Nathy Peluso con Malportada en Mejor Álbum de Salsa. En tango aparecen Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla.

La presencia nacional se extiende además a los créditos técnicos y autorales. Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y “Tatool” forman parte de diferentes trabajos seleccionados, mientras Vindver también compite por Productor del Año. De esta manera, los argentinos aparecen repartidos entre categorías generales, urbanas, alternativas, folclóricas, de rock, pop, salsa y tango.

Los Latin Grammy 2026 se entregarán el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Allí se conocerá el resultado para una delegación argentina que llega con dos proyectos en las categorías centrales y una extensa lista de artistas detrás: desde CA7RIEL & Paco Amoroso y Milo J hasta figuras consagradas como Fito Páez, además de una nueva generación que logró instalarse entre los nominados.