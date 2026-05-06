El escándalo entre Martín Lamela y Adabel Guerrero sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que sacude a la farándula. En medio de la confirmación de la separación, salió a la luz el contenido de un supuesto mensaje que el futbolista habría descubierto en el celular de la bailarina y que terminó por dinamitar el vínculo.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa, donde dio precisiones sobre el momento que habría marcado un antes y un después. “Él vio un mensaje que le llegó a ella, que lo hizo sospechar aún más de todo”, contó el periodista, generando revuelo inmediato.

Según relató el conductor, Martín Lamela no llegó a leer toda la conversación, pero sí lo suficiente como para entender el tono. “No lo vio todo, pero sí lo suficiente como para darse cuenta de que era un mensaje raro, romántico y de alto voltaje sexual”, explicó al aire.

Ese contenido, siempre de acuerdo a la versión difundida por Juan Etchegoyen, no encajaba con un intercambio casual. “Claramente distinto a lo que se mandaría con un amigo o un colega de trabajo”, agregó, dejando entrever que el vínculo con esa persona iba más allá de lo profesional.

El hallazgo habría sido determinante en la decisión del futbolista. “Ese mensaje habría dejado bien claro que la relación era la de un amante”, sostuvo el periodista, remarcando que la confianza quedó completamente dañada tras ese episodio.

Otro dato que sumó más tensión al relato fue una supuesta confesión de la propia Adabel Guerrero. “Me dicen que, en un momento dado, le confesó todo a Martín Lamela”, aseguró Juan Etchegoyen, lo que habría precipitado el final definitivo de la pareja.

Además, el comunicador deslizó una versión aún más delicada: “No solamente una con una persona, sino varias”, lo que sugiere que el conflicto podría haber sido más profundo de lo que trascendió inicialmente.

Por su parte, Adabel Guerrero eligió expresarse públicamente y dar su versión, aunque sin hacer referencia directa a los mensajes. “Con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos”, escribió, y agregó: “Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje”.