La vida de Adabel Guerrero volvió a quedar en el centro de la escena tras semanas cargadas de rumores, versiones cruzadas y un escándalo que no deja de sumar capítulos. Luego de que trascendiera una supuesta infidelidad con un vecino del barrio privado donde vive, ahora apareció un nuevo nombre que cambia por completo el panorama.

Según revelaron en televisión, la bailarina no estaría sola. En Puro Show, el periodista Pampito confirmó que la artista mantiene una relación desde hace aproximadamente dos meses, aunque la información venía circulando desde antes, sin poder ser verificada por su situación marital con Martín Lamela.

El hombre en cuestión fue identificado como Rodrigo Alenaz, alguien completamente ajeno al ambiente mediático. De acuerdo a lo que detallaron, se muestra muy cercano a Adabel Guerrero y la acompaña incluso en sus compromisos laborales, especialmente en la obra Sex, donde ella es una de las figuras principales.

“En su momento me dijeron que hace un mes que están juntos, ahora son dos”, contó Pampito, dando a entender que el vínculo ya está consolidado. Incluso agregó un dato clave: “Esa noche donde anunciaron que estaba separada de su marido, Rodrigo Alenaz estuvo viéndola en Sex”.

Lo llamativo es que, públicamente, Adabel Guerrero había desmentido cualquier crisis con Martín Lamela. “Con mi marido tenemos idas y vueltas. Siempre en un matrimonio de veinte años pasan cosas”, expresó en su momento, intentando bajarle el tono a las versiones de separación.

En esa misma línea, la bailarina profundizó: “Uno va piloteando la relación como puede. No todas las situaciones son iguales. Cuando hace ya diecinueve años ya nos conocemos, no hace tanta falta hablar tanto”. Sin embargo, nunca hizo referencia directa a un nuevo vínculo amoroso.

Otro dato que sorprendió es el rol de Valeria Archimó en esta historia. Según trascendió, habría sido quien ofició de nexo entre Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz, facilitando el encuentro que terminó en romance. La conexión, aseguran, fue inmediata.

Mientras tanto, el entorno mediático no deja de especular sobre cómo impactará esta situación en su relación con Martín Lamela. Con versiones de crisis, propuestas de pareja abierta y ahora un nuevo novio en escena, la historia de Adabel Guerrero promete seguir dando que hablar.