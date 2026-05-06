El próximo 8 de mayo a las 21:00h, la banda de rock "Discordia", originaria de Neuquén, se presentará en vivo con un repertorio que combina canciones de autor y covers conocidos, fusionando Hard Rock, Grunge y Rock alternativo.

El grupo está integrado por Tobías “Toto” Pascual (voz y guitarra), Albertina Suhr (batería) y Levi Aragón (bajo y coros). Fundada durante la pandemia, la banda logró consolidarse como un referente del rock en el Alto Valle, destacándose por su energía en vivo y su propuesta musical original.

Toto, Albertina y Levi prometen una noche de rock intenso

Uno de los hitos más importantes de Discordia fue su participación en la Fiesta de la Confluencia 2024, donde Toto fue invitado a tocar junto a Airbag en el escenario principal. El momento se viralizó en redes sociales y catapultó a la banda hacia mayor visibilidad a nivel nacional.

Energía, música y talento local en Mood Live

Las entradas ya están disponibles a través de protickets.com.ar o en la boletería del lugar. Horarios de boletería:

Turno mañana: martes a sábado, de 10:00h a 14:00h

martes a sábado, de 10:00h a 14:00h Turno tarde: miércoles a domingo, de 19:00h a 23:00h

De esta manera, Discordia promete una noche llena de energía y rock auténtico, consolidando su lugar dentro de la escena musical local y ofreciendo a los fans del Alto Valle una experiencia en vivo imperdible.