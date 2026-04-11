Luego de momentos de angustia e incertidumbre, Floppy Tesouro volvió a comunicarse con sus seguidores para confirmar una noticia esperada: recibió el alta médica tras haber estado internada por segunda vez. La situación estuvo vinculada al Síndrome DRESS, una reacción inmunológica severa que puso en alerta a su entorno y a sus fans.

A través de sus redes sociales, Floppy Tesouro compartió su alivio y agradecimiento. “Dada de alta. Gracias a todo el equipo del @sanatoriootamendi por la atención y a todos ustedes por sus mensajes”, escribió, dejando en claro el acompañamiento que recibió durante este proceso delicado.

Además, la modelo explicó por qué estuvo ausente en los últimos días. “De a poco voy a ir respondiendo porque estos días estuve enfocada en descansar y poner energía en mi recuperación”, señaló, priorizando su bienestar físico y mental tras la compleja situación de salud.

En ese contexto, Floppy Tesouro reveló el origen del cuadro que desencadenó todo: una pulpitis. “Esta tarde me vuelven a atender para seguir con el tratamiento de la pulpitis, que fue lo que me desencadenó todo”, explicó, dando detalles sobre la afección dental que derivó en la reacción más grave.

Horas más tarde, tras una intervención vinculada a este problema, la modelo volvió a expresarse con total sinceridad sobre lo vivido. “Ya salí de la intervención por la pulpitis. Muy duro todo lo que estoy pasando... el último tramo llorando, pero con un médico que trabajó con muchísima paciencia y lo logramos”, relató.

Lejos de minimizar la situación, Floppy Tesouro también habló del impacto emocional. “Hay momentos en los que el cuerpo y la cabeza se sienten al límite, pero sigo poniendo todo de mí para salir adelante”, aseguró, reflejando la exigencia física y mental que atraviesa.

Sin embargo, eligió cerrar con esperanza. “Sé que después de esto voy a estar bien y que de a poco el dolor va a ceder. Gracias de corazón por el cariño”, expresó, mostrando su fortaleza y optimismo en medio de la recuperación.

Ya en su casa, acompañada por su hija Moorea y su pareja, Floppy Tesouro compartió una postal íntima que emocionó a sus seguidores. “Por acá me cuidan muchos, mimos que sanan”, escribió, reflejando el sostén familiar en este momento clave.