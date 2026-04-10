La salud de Floppy Tesouro volvió a convertirse en tema de preocupación luego de que se confirmara una nueva internación en el Sanatorio Otamendi, el mismo centro médico donde ya había sido atendida semanas atrás. La modelo atraviesa una seguidilla de complicaciones que mantienen en vilo a su entorno.

Todo se remonta a marzo, cuando Floppy Tesouro sufrió una fuerte reacción tras una anestesia odontológica. A partir de ese episodio, su cuadro no logró estabilizarse del todo y comenzaron a aparecer nuevos síntomas que la obligaron a permanecer bajo control médico.

En los últimos días, el malestar regresó con intensidad. Un dolor persistente encendió las alarmas y llevó a la modelo a tomar una decisión inmediata: volver a internarse para ser evaluada por profesionales y evitar mayores complicaciones.

Fue la propia Floppy Tesouro quien explicó lo que estaba atravesando a través de sus redes sociales. “Quedé internada en el Sanatorio Otamendi por la alergia que me generó la mediación Dress (reacción alérgica fuerte). Acá controlada por todo el equipo médico”, contó.

Además, dejó ver el costado más emocional de este difícil momento. “No veo la hora de salir de todo esto. Mucha angustia e impotencia tengo, pero también poniendo garra para salir adelante”, expresó con sinceridad.

En medio de esta situación, su pareja, Salvador Becciu, también se hizo presente en redes sociales. Fue él quien compartió una foto de la modelo internada, acompañándola con un mensaje cargado de amor: “Ella le pone garra a todo corazón. Floppy va a estar todo bien”.

La imagen no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes se mostraron preocupados pero también esperanzados por su recuperación. La propia Floppy Tesouro replicó el mensaje, agradeciendo el apoyo.

Cabe recordar que semanas atrás la modelo había revelado que padecía neuralgia del trigémino, un cuadro muy doloroso que también requirió internación. En ese momento, destacó el acompañamiento de su hija Moorea y de Salvador Becciu, quienes se mantuvieron a su lado en todo momento.

Mientras continúa bajo observación médica, el entorno de Floppy Tesouro intenta llevar tranquilidad. Sin embargo, la repetición de estos episodios mantiene la atención puesta en su evolución, a la espera de que pueda recuperarse por completo y retomar su vida con normalidad.