A sus 99 años, Mirtha Legrand sigue demostrando que su frescura y espontaneidad están intactas. La conductora no solo mantiene su presencia en televisión, sino que además continúa siendo una figura infaltable en eventos culturales y estrenos teatrales.

En esta oportunidad, la histórica presentadora dijo presente en el teatro Teatro Lola Membrives, donde disfrutó de “Rocky”, la obra protagonizada por Nico Vázquez. Allí, el actor se pone en la piel del legendario boxeador que llevó a la fama Sylvester Stallone en el cine.

Como suele suceder cada vez que aparece en público, Mirtha Legrand fue recibida con afecto y admiración. Sonriente, saludó a todos a su paso y se acomodó en la platea para disfrutar de la función, que viene siendo una de las más exitosas de la cartelera porteña.

Finalizada la obra, Nico Vázquez bajó especialmente a saludarla y agradecerle su presencia. Fue en ese momento cuando la diva tomó el micrófono y, fiel a su estilo directo, lanzó una pregunta que sorprendió a todos los presentes.

“¿Vos tenés este cuerpo?”, disparó sin filtro Mirtha Legrand, generando una mezcla de sorpresa y risas en toda la sala. Lejos de quedarse ahí, insistió con picardía sobre el físico del actor, destacando sus trabajados músculos en escena.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Nico Vázquez, entre risas, tomó la situación con humor, mientras el público celebraba la espontaneidad de la conductora.

Luego del divertido intercambio, Mirtha Legrand volvió a ponerse en su rol de figura central y elogió el espectáculo: “En mi larga vida, jamás he visto un espectáculo como éste. Estás fantástico vos y todo tu elenco”, expresó con entusiasmo.

Para cerrar, la diva también destacó el reciente reconocimiento que recibió la obra en los premios ACE, mientras que Nico Vázquez le entregó un ramo de rosas rojas como gesto de agradecimiento, coronando una noche inolvidable.