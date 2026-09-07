La decisión médica ya está tomada: Mirtha Legrand continuará internada. El primer parte médico oficial del Sanatorio Mater Dei confirmó que la conductora atraviesa una afección respiratoria bronquial y permanecerá en una habitación común mientras le realizan estudios y avanza con el tratamiento indicado.

El documento difundido por la institución detalló tanto el diagnóstico como el procedimiento elegido para las próximas horas. "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedrá internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente".

La permanencia de la Chiqui en el centro médico permitirá controlar de cerca la evolución de la bronquitis y obtener los resultados de las evaluaciones pendientes. El parte no informó la existencia de una nueva complicación, pero dejó establecido que todavía no recibirá el alta y que deberá completar el seguimiento antes de regresar a su casa.

Junto con la información clínica, el comunicado incluyó un mensaje del entorno de Mirtha Legrand para quienes se comunicaron durante las primeras horas de la internación. "Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha". De esa manera, sus allegados reconocieron el acompañamiento recibido sin agregar detalles por fuera del informe institucional.

Las novedades sobre su estado quedarán centralizadas en los partes oficiales del Mater Dei. La clínica también informó cuándo volverá a comunicar públicamente cómo sigue la conductora: "De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".

Antes de ser internada, la Chiqui había presentado síntomas compatibles con un cuadro gripal y permanecía haciendo reposo por precaución. El problema de salud le impidió estar al frente de La noche de Mirtha durante la emisión del sábado, por lo que Juana Viale asumió la conducción y reemplazó a su abuela en la tradicional mesa televisiva.

Mirtha Legrand seguirá bajo observación en una sala común, con el tratamiento médico en curso y los estudios todavía en proceso. Si su condición se mantiene sin modificaciones, no habrá otro comunicado antes del miércoles. Hasta entonces, el sanatorio será la única vía autorizada para brindar información sobre su evolución y definir los próximos pasos de su recuperación.