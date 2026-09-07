Mirtha Legrand fue trasladada al Sanatorio Mater Dei después de presentar decaimiento y febrícula mientras almorzaba junto a su hija, Marcela Tinayre. Aunque la noticia generó alarma por la rapidez con la que se decidió su internación, la medida fue tomada para mantenerla bajo observación y realizarle diferentes controles médicos.

La primera información sobre el ingreso de la Chiqui a la clínica fue difundida por Laura Ubfal, quien aclaró que ocurrió “Preventivamente”. Más tarde trascendió que Mirtha Legrand atravesaba un cuadro de “resfrío e incipiente gripe”, al que también se sumaron síntomas compatibles con una bronquitis.

Durante las primeras horas no se conocieron precisiones oficiales sobre los resultados de las evaluaciones. “Hay un estricto silencio del cuadro de salud de Mirtha”, aseguró Luis Bremer al referirse a la cautela de su entorno. El periodista explicó que la internación se dispuso “para hacer un seriado de estudios”, con el objetivo de seguir su evolución sin demoras.

Entre los controles previstos aparecen análisis de laboratorio y la posibilidad de efectuar una tomografía, aunque ese procedimiento dependerá de la evaluación de los profesionales. Mientras se aguardaban novedades, Bremer llevó tranquilidad sobre la situación de la conductora: “Está muy bien cuidada, muy bien de ánimo, me dicen, está en un centro de salud de Palermo donde se suele atender”.

El traslado se resolvió cuando Marcela Tinayre advirtió que su madre comenzaba a sentirse decaída y tenía unas líneas de fiebre. Paula Varela compartió el mensaje que recibió de la hija de la Chiqui: “Me dice: ´Está internada, re bien, con su clásica bronquitis de invierno, sale mucho, toma frío y solo para que esté controlada y tranquila, decidimos traerla acá para que esté monitoreada”.

El estado de Mirtha Legrand ya había obligado a modificar su actividad televisiva. Días antes, Juana Viale tuvo que reemplazarla al frente de La noche de Mirtha debido al cuadro gripal que atravesaba. Desde entonces permanecía haciendo reposo y bajo tratamiento, pero la aparición del decaimiento motivó que la familia optara por llevarla al sanatorio.

La atención médica está concentrada en impedir que la bronquitis evolucione hacia una neumonía. Por ese motivo, la Chiqui continuará monitoreada mientras se completan los estudios y se analiza su respuesta al tratamiento. La información transmitida por su familia indica que se encuentra de buen ánimo y correctamente atendida, aunque su regreso a la televisión dependerá de la evolución que presente.