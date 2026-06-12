La relación entre Ángela Torres y Marcos Giles quedó en el centro de la atención mediática luego de que el streamer cometiera un error durante una transmisión en vivo y expusiera parte de una conversación privada que mantenían por WhatsApp. El episodio rápidamente se viralizó y generó una enorme repercusión entre los usuarios de las redes sociales.

Todo ocurrió mientras Marcos Giles realizaba un vivo frente a sus seguidores. Sin advertirlo, mostró en pantalla un intercambio con Ángela Torres, donde la cantante expresaba su malestar por la falta de tiempo compartido en pareja. Las capturas comenzaron a circular de inmediato y provocaron cientos de comentarios.

En uno de los mensajes filtrados, Ángela Torres le planteó con sinceridad cómo se sentía ante la distancia que existía entre ambos. “Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”, escribió.

La integrante de Luzu TV también dejó en claro que comprendía las obligaciones laborales de su novio, aunque remarcó que esperaba una mayor predisposición para encontrarse. “Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”, agregó en el mensaje que terminó expuesto ante miles de personas.

Tras la difusión del chat, gran parte de los usuarios se solidarizó con Ángela Torres, destacando la forma respetuosa en la que expresó sus sentimientos. Mientras tanto, otros cuestionaron a Marcos Giles por haber dejado al descubierto una conversación íntima, aunque se trató de un accidente durante la transmisión.

Sin embargo, lejos de alimentar la polémica o mostrarse molesta públicamente, la actriz eligió enviar un mensaje que sorprendió a todos. A través de sus historias de Instagram compartió una imagen junto a Marcos Giles y acompañó la publicación con una frase que despejó cualquier duda sobre el presente de la pareja.

¿Qué pasó tras la filtración?

“Mi amor, te amo mucho”, escribió Ángela Torres junto a la fotografía. La respuesta del streamer llegó poco después. Replicó la historia en su propia cuenta y contestó con un mensaje igual de cariñoso: “Mi ángel”, acompañado por un corazón celeste.

De esta manera, Ángela Torres y Marcos Giles dejaron en evidencia que la filtración del chat no provocó una crisis entre ellos. Por el contrario, eligieron mostrarse unidos y responder con gestos de afecto a una controversia que durante varias horas dominó la conversación en redes sociales.