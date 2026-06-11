La relación entre Ángela Torres y Marcos Giles quedó nuevamente bajo la lupa después de que se viralizara un fragmento de una conversación privada entre ambos. El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo realizada por el streamer, quien accidentalmente dejó al descubierto parte de un intercambio que mantenía con su novia a través de WhatsApp Web.

Todo sucedió mientras Marcos Giles compartía la pantalla de su computadora con sus seguidores. En medio del vivo, ingresó por error a la aplicación de mensajería y durante unos segundos pudo verse una conversación con Ángela Torres. Al notar lo ocurrido, reaccionó de inmediato: “¡No!”, exclamó sorprendido. Luego intentó minimizar la situación explicando: “Quise cerrar”.

Aunque la exposición fue breve, alcanzó para que varios usuarios capturaran la pantalla y difundieran el contenido. En los mensajes podía leerse el reclamo de la cantante por la poca presencia de su pareja durante las últimas semanas. “Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo”, escribió ella.

La artista también manifestó su decepción por la falta de tiempo compartido. “No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”, agregaba el texto que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Además, Ángela Torres dejó en claro que comprendía las obligaciones laborales de su novio, aunque consideraba que podía haber encontrado un momento para verla.

Otro detalle que generó repercusión fue la respuesta de Marcos Giles. Según trascendió, el influencer contestó varias horas después mediante un mensaje de voz. “No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está”, habría sido la respuesta que recibió la cantante, algo que despertó cuestionamientos entre muchos usuarios.

La filtración reavivó además un debate que ya existía entre los seguidores de la pareja. Semanas atrás, Ángela Torres había contado una anécdota en el programa Nadie dice nada sobre el día en que conoció a la madre de su novio. Según relató, tenía pautado un almuerzo familiar, pero Marcos Giles desapareció durante gran parte de la jornada y no respondía sus mensajes.

Marcos Giles y Ángela Torres ¿En crisis?

Finalmente, después de insistir varias veces, logró comunicarse con él. “Lo llamé a las 13 y me dijo: ‘Obvio gorda, venite’”, recordó la artista, quien además contó que el streamer le envió la dirección y le pidió un Uber para que pudiera llegar al encuentro familiar en La Plata.

Tras la viralización tanto de aquella historia como del reciente chat filtrado, las redes se llenaron de opiniones divididas. Mientras algunos usuarios defendieron a Marcos Giles, otros consideraron que Ángela Torres parece estar mucho más comprometida con la relación. Comentarios como “Ella es la enamorada de la relación” o “Pobre Ángela” fueron algunos de los que más se repitieron en las plataformas digitales.