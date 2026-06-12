Un nuevo episodio rodea a la familia de Juanita Tinelli y generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. Según se conoció en las últimas horas, la joven presentó una denuncia por violencia de género contra una expareja luego de un incidente que habría ocurrido durante la madrugada del viernes en un reconocido boliche de la zona de Costanera.

La información fue revelada por el periodista Carlos Salerno en el programa Desayuno Americano, donde detalló que la situación se habría desencadenado en medio de un encuentro entre la modelo y quien fue su novio hasta fines de 2025. De acuerdo con su relato, el joven le habría propinado un golpe en el rostro en circunstancias que todavía están siendo investigadas.

“El ex le dio un golpe en la cara que por ahora no dejó lesión visible”, afirmó Salerno al aire. A pesar de que no se habrían constatado heridas de gravedad, la denuncia avanzó y quedó en manos de la Justicia para determinar qué ocurrió realmente durante esa madrugada.

Tras el episodio, personal del lugar habría solicitado la intervención del SAME para asistir a Juanita Tinelli. Sin embargo, trascendió que la joven habría rechazado la atención médica en ese momento y decidió retirarse acompañada por amigos y su chofer particular.

Horas más tarde, la hija de Marcelo Tinelli se presentó en una dependencia policial para formalizar la denuncia. A partir de allí tomó intervención la UFI Norte, que abrió una investigación por presuntas lesiones y comenzó a reunir pruebas para esclarecer los hechos.

Entre las medidas ordenadas por los investigadores figura el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento. Además, ya se tomó declaración a una persona que trabaja en el boliche donde ocurrió el incidente. Según explicó Salerno, el testigo aseguró haber observado una discusión entre ambos, aunque no afirmó haber visto el supuesto golpe.

Juanita Tinelli y el duro momento que vivió

Mientras avanza la causa, también se dispuso una medida de protección para la denunciante. Según informaron en el programa, Juanita Tinelli cuenta actualmente con una consigna policial en su domicilio como parte del protocolo de resguardo dispuesto por las autoridades.

Por otro lado, la periodista Mariana Contartesi reveló que el denunciado sería un joven llamado Bautista, aunque evitaron difundir su apellido para no interferir en la investigación. También señalaron que la relación con Juanita Tinelli había terminado en noviembre de 2025 y que la ruptura se produjo en medio de conflictos que dejaron una mala relación entre ambos.