La última emisión de Almorzando con Juana dejó uno de los momentos más comentados de la televisión argentina. Todo ocurrió cuando José Manuel Urcera, marido de Nicole Neumann, participó del ciclo conducido por Juana Viale y protagonizó una escena que rápidamente despertó comentarios en redes sociales.

Debido al calor del estudio, el piloto de automovilismo apareció con una remera de manga corta, algo que llamó la atención de la conductora. Mientras conversaban distendidamente, Juana Viale observó una marca en el brazo izquierdo del corredor y no dudó en consultarle qué le había sucedido.

“¡¿Qué te pasó acá?!”, preguntó sorprendida mientras le levantaba la manga para ver mejor la cicatriz. Lejos de incomodarse, Manu Urcera explicó: “Me quebré. Te dije que me quebraba una vez por año. Tengo una placa con ocho tornillos”, revelando detalles de una antigua lesión.

El automovilista agregó que la fractura ocurrió durante un accidente en moto: “Eso fue en moto en 2008”. La reacción de Juana Viale fue inmediata y lanzó un grito de asombro al imaginar el dolor que debió atravesar el deportista.

Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó segundos después. Urcera tomó la mano de la conductora para que pudiera tocar la zona de su clavícula derecha y comprobar el estado de la lesión. El gesto fue interpretado por algunos como una situación de confianza y cercanía.

Los comentarios no tardaron en llegar desde la propia mesa. Rafael Ferro observó la escena y lanzó entre risas: “¡Y se tocan!”, mientras comparaba el intercambio con un clásico sketch televisivo de Rompeportones, el recordado ciclo encabezado por Miguel del Sel y Emilio Disi.

¿Se le fue la mano?

Por su parte, Jimena Monteverde también se sumó a las bromas. La cocinera mostró una quemadura propia y alimentó el clima distendido del almuerzo. Pero el remate final llegó de su parte cuando sentenció: “Esto se desmadró”, provocando risas y cierta incomodidad entre Juana Viale y José Manuel Urcera.

Aunque todo transcurrió en tono humorístico, las imágenes no tardaron en viralizarse. Muchos usuarios en redes sociales se preguntaron qué pensaría Nicole Neumann al ver el llamativo ida y vuelta entre su esposo y la conductora, en una escena que ya se convirtió en uno de los momentos televisivos del fin de semana.