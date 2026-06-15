La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree generó una fuerte conmoción a nivel internacional y también impactó de lleno en la Argentina. Entre quienes expresaron su dolor estuvo Flor Vigna, que utilizó sus redes sociales para despedir al artista, fallecido en el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro junto al youtuber Gaspi y otras víctimas.

A través de Instagram, Flor Vigna compartió una imagen tomada durante un encuentro con Oliver Tree en México y reveló el especial vínculo que había construido con él. “Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá”, escribió la cantante y bailarina, visiblemente afectada por la noticia.

En su publicación, la ex participante de realities recordó las enseñanzas que recibió del músico estadounidense. “Lo conocí a Oliver en México y desde ahí con mucha humildad no paró de alentarme a que supere mis miedos”, expresó. Además, destacó una frase que la marcó: “La libertad es más importante que la aprobación”.

El mensaje de Flor Vigna dejó en evidencia la admiración que sentía por Oliver Tree, a quien describió como una persona inspiradora. “Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra”, escribió. También aseguró que el artista transmitía mensajes positivos y alentaba a quienes lo rodeaban a confiar más en sí mismos.

Conmovida por la tragedia, la cantante reflexionó sobre la fragilidad de la vida. “Me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no”, concluyó en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios y muestras de apoyo.

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. Según informaron las autoridades brasileñas, el siniestro dejó un saldo de seis víctimas fatales, entre ellas Oliver Tree, Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, Lucas Vignale y el productor brasileño Lucas Frota.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, explicó que los equipos de emergencia llegaron minutos después del impacto y hallaron inicialmente cinco cuerpos en una de las aeronaves. La sexta víctima fue encontrada en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto.

Mientras el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) avanza con las pericias para determinar las causas del choque, las redes sociales continúan llenándose de homenajes a las víctimas. El emotivo mensaje de Flor Vigna reflejó el costado más humano de Oliver Tree y el profundo lazo que dejó en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.