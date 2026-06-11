Nicole Neumann contó el detalle que la hizo enamorarse definitivamente de Manu Urcera

El romance de y Manu Urcera volvió a quedar en el centro de una confesión inesperada. La modelo contó que, mucho antes de formar una familia con el piloto, había hecho un ejercicio personal que terminó tomando otro sentido con el paso del tiempo.

La revelación apareció en Solo con Niki, su programa de streaming, cuando una charla sobre las cualidades de una pareja ideal derivó en una anécdota muy íntima. Allí, Nicole Neumann explicó que no se trató de una simple idea al pasar, sino de algo que dejó escrito y firmado.

Con total seguridad, la conductora sorprendió al contar cómo había sido aquel proceso: “Yo lo manifesté, lo firmé, te juro”. La frase abrió la puerta a un relato que mezcló deseo, búsqueda personal y una coincidencia que ella misma todavía mira con asombro.

A diferencia de una lista improvisada, ese papel tuvo para ella un valor especial. Nicole Neumann aseguró que aún conserva aquella hoja y remarcó que no estuvo sola cuando la escribió: “Tengo el papel guardado. Lo manifesté con mi coach de testigo, tengo el papel firmado por ella y por mí”.

El contenido de esa manifestación fue lo que terminó conectando directamente la historia con Manu Urcera. Al recordar qué había pedido en ese momento, la modelo reveló: “El papel decía: ‘Yo quiero que venga un hombre bueno, que quiera a mis hijas, que nos quiera a todas. Quiero poder viajar, comprarme todo lo que quiero’”.

Con el tiempo, la llegada de Manu Urcera a su vida hizo que esa lista volviera a cobrar fuerza. La pareja comenzó su relación en 2021, se casó a fines de 2023 y en junio de 2024 recibió a Cruz, su primer hijo en común, dentro de una familia ensamblada que la modelo siempre defendió.

Al mirar hacia atrás, reconoció que varias de aquellas condiciones aparecieron en su vínculo actual. “Era un buen hombre, con una buena familia, pero es más visible lo otro porque es una persona que viaja todo el tiempo con el automovilismo. Es muy loco”, expresó sobre Manu Urcera. Así, la confesión dejó una idea instalada: para ella, ese papel no fue solo un deseo escrito, sino una señal que terminó encontrando forma en su historia de amor.