La muerte de Rubén “El Negro” Rada conmocionó al mundo de la música rioplatense. A los 83 años, el artista uruguayo dejó una huella imborrable en el candombe, el rock y la música popular latinoamericana, pero también una serie de proyectos que reflejaban que seguía en plena actividad creativa hasta sus últimos días.

Lejos de pensar en el retiro, Rada trabajaba en nuevas canciones, preparaba conciertos especiales y apostaba por formatos innovadores para acercar su legado a las nuevas generaciones. Su fallecimiento interrumpió una etapa de intensa producción artística que prometía nuevos capítulos para una de las figuras más influyentes de la cultura uruguaya.

El homenaje a Tótem que había despertado una enorme expectativa

Uno de los proyectos más avanzados era Rada canta Tótem, un espectáculo pensado para rendir homenaje a la histórica banda que integró en los años 70 y que marcó un antes y un después en la música uruguaya.

El músico tenía programadas dos presentaciones para el 10 y 11 de octubre en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre. Allí volvería a compartir escenario con el bajista Daniel “Lobito” Lagarde para reinterpretar las canciones de una agrupación considerada fundamental en la historia del rock y el candombe beat.

La propuesta ya había generado gran interés entre el público y las entradas estaban cerca de agotarse. Durante julio, cuando celebró sus 83 años, Rada incluso compartió imágenes de los ensayos en redes sociales, mostrando el entusiasmo con el que encaraba este reencuentro.

El disco que preparaba junto a Los Auténticos Decadentes

Otro de los proyectos que ilusionaba a sus seguidores estaba vinculado a Argentina. En enero, Rada había revelado que trabajaba junto a Los Auténticos Decadentes en un álbum de ocho canciones.

La idea contemplaba cuatro temas grabados por el artista uruguayo junto a su histórico productor Gustavo Montemurro y otras cuatro composiciones propias reinterpretadas por la popular banda argentina con nuevos arreglos.

La relación entre Rada y Los Decadentes venía consolidándose desde hacía años. Habían compartido grabaciones, colaboraciones y actuaciones en vivo, incluyendo el proyecto ADN en 2021. Durante 2026, volvieron a reunirse en estudio y el propio músico adelantó que ya habían registrado varias canciones.

Rubén Rada trabajaba junto a Los Auténticos Decadentes en un disco de ocho canciones - Foto: Captura Video

“¿Quién va a cantar?”, el ciclo que acababa de lanzar

La creatividad de Rada también se expresaba en formatos audiovisuales. En julio había estrenado ¿Quién va a cantar?, una serie de encuentros musicales con artistas de distintas generaciones.

La propuesta consistía en compartir una canción del repertorio de Rada y otra perteneciente al invitado de cada episodio, generando cruces musicales y conversaciones sobre la creación artística.

El primer capítulo tuvo como protagonistas a Rada y La Vela Puerca, pero el ciclo estaba pensado para continuar con nuevas figuras de la escena regional. Incluso Jorge Drexler había manifestado públicamente su interés en participar de futuras entregas.

"El Negro" Rada falleció este miércoles 26 de agosto a los 83 años - Foto: Archivo

“El Negro está apurado”: una frase que hoy cobra otro significado

Dos años atrás, Rada había explicado con total sinceridad por qué mantenía un ritmo de trabajo tan intenso. “Yo le meto por todos lados. Pienso que mañana me voy a ir, entonces les dejo música. Grabo, grabo, me voy y quedarán discos míos por salir. El Negro está apurado”, había dicho en una entrevista radial.

Aquellas palabras, que en su momento reflejaban su pasión inagotable por la música, hoy adquieren una dimensión especial. Rada dejó canciones, proyectos y colaboraciones en marcha, además de una obra que seguirá influyendo a músicos de toda América Latina.