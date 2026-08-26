La situación que atraviesa Tini Stoessel por el manejo de su patrimonio sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera el papel que estaría teniendo Rodrigo De Paul en medio de la crisis. Según contaron en Puro Show, el futbolista se convirtió en una de las personas que más cerca está de la cantante mientras intenta procesar todo lo que ocurre puertas adentro.

De acuerdo con la información que surgió en el programa, Rodrigo De Paul habría sido fundamental para que Tini comenzara a prestar mayor atención a cuestiones relacionadas con su dinero. Nacho Rivarola, amigo del jugador desde la infancia, explicó que al deportista siempre le resultó llamativo que la artista no tuviera un conocimiento preciso sobre el volumen de su propia fortuna.

“A Rodrigo siempre le llamó la atención cómo Tini, con toda la plata que tiene, nunca tuvo noción ni sabe cuánto es la cantidad exacta de dinero que tiene, y que ni un contador de confianza se lo sepa decir, fue quien le abrió los ojos”, aseguró Rivarola al revelar cómo habría reaccionado el futbolista ante esta situación.

En la misma línea, Pochi aportó detalles sobre el presente emocional de la cantante y sostuvo que De Paul ocupa actualmente un lugar central en su vida. “Me dicen que hoy es el sostén de ella, las palabras fueron ‘Rodri la está acompañando, ella se apoya en él’”, contó la panelista, quien también explicó por qué Tini Stoessel decidió mantener distancia de los medios.

La periodista señaló que el círculo íntimo de la artista eligió manejar el conflicto con extrema cautela. En ese contexto, destacó que no le sorprendió que Tini fuera quien se comunicara con Infobae, ya que el entorno estaría intentando evitar declaraciones públicas mientras avanza la revisión de las cuentas y del patrimonio acumulado durante años.

Pero el conflicto también generó fuertes cuestionamientos hacia la familia Stoessel. Según lo que se comentó en Puro Show, desde el entorno de la cantante consideran que se trata de una familia “bastante particular”, al punto de que cualquier nuevo dato relacionado con el manejo de su fortuna podría generar más repercusiones.

Rodrigo de Paul, el ángel de Tini

“Podés esperar cualquier cosa. Si esto sucede, no los sorprende”, expresó Pochi al transmitir una versión que profundiza las dudas alrededor de la situación. Mientras tanto, la decisión de Tini Stoessel de auditar su patrimonio puso bajo la lupa decisiones tomadas durante los últimos 20 años.

En medio de este escenario, Rodrigo De Paul aparece como uno de los principales respaldos de la cantante. “Rodri la superapoya, trata de abrirle los ojos”, aseguraron en el ciclo televisivo. Así, mientras la polémica familiar continúa creciendo, el futbolista habría asumido un rol clave para acompañar a Tini y ayudarla a tomar dimensión de lo que sucede con su patrimonio.