La Fórmula 1 llega este fin de semana a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Las Vegas, la 21ª fecha del campeonato 2026. Franco Colapinto afrontará una nueva oportunidad para volver a sumar puntos con Alpine, en una temporada que ya tiene definidos a sus campeones, pero que todavía presenta varias posiciones importantes por resolver.

El argentino llega a una instancia clave del calendario. Después de un año de crecimiento y de haber conseguido la continuidad en Alpine para 2027, Colapinto buscará cerrar la temporada con buenos resultados en las tres carreras que quedan: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Su última actuación destacada fue en México, donde cruzó la bandera a cuadros en el octavo lugar, pero una sanción de diez segundos por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla lo relegó al puesto 15 y lo dejó sin puntos.

En Alpine, el objetivo será recuperar regularidad y aprovechar las oportunidades para meterse nuevamente entre los diez primeros. En el Gran Premio de San Pablo, disputado el 8 de noviembre, Franco terminó 13°, sin poder entrar en la zona de puntos. El argentino había clasificado 17° y tuvo un domingo complicado por las condiciones cambiantes de lluvia y los problemas de rendimiento del Alpine con neumáticos intermedios.

nocturno y callejero, el circuito en la ciudad de las luces

Actualmente, Colapinto ocupa el puesto 12 del campeonato de pilotos, con 27 puntos. Su compañero Pierre Gasly suma 42. Alpine, por su parte, está sexto en el campeonato de constructores, con 69 unidades.

El Las Vegas Strip Circuit tiene 6,201 kilómetros y 50 vueltas. Es un trazado callejero que combina largas rectas, curvas de baja velocidad y frenadas exigentes. Además, las bajas temperaturas nocturnas pueden complicar el calentamiento de los neumáticos, un aspecto que podría resultar determinante para Alpine. Max Verstappen llega como último ganador de la competencia, después de imponerse en 2025.

La actividad se desarrollará en el circuito callejero de Las Vegas Strip, con una diferencia horaria de cinco horas respecto de Argentina.

Jueves 19/11

Práctica libre 1-21:30hs

Viernes 20/11

Práctica libre 2-01:00 hs

Práctica libre 3-21:30 hs

Sábado 21/11

Clasificación 01:00 hs

Domingo 22/11

Carrera- 01:00 hs