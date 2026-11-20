A tres fechas del final, la Fórmula 1 tiene todo definido y llegó a Las Vegas para completar la 21ª fecha de la temporada que consagró a Kimi Antonelli como el campeón y Mercedes Benz como el mejor equipo.

La actividad para Franco Colapinto comenzó con la primera práctica libre, aunque solo pudo dar una vuelta en medio de la lluvia, que fue por demás accidentada.

La segunda sesión será en la madrugada del viernes en la Argentina, a la 1. El pilarense buscará cortar una racha de seis carreras sin sumar puntos en la categoría. La última vez que lo hizo fue en España, donde terminó séptimo.

Las Vegas arrancó con muy poca actividad en pista. La lluvia y el asfalto mojado condicionaron la primera práctica libre. Fueron muy pocos los pilotos que se animaron a salir, mientras la mayoría permaneció en boxes esperando mejores condiciones.

Sergio Pérez llegó a probar con neumáticos de lluvia extrema, pero las precipitaciones volvieron a complicar las cosas.

Franco Colapinto todavía sin tiempo registrado. Una sesión prácticamente perdida para los equipos, que tendrán poco margen para probar y ajustar sus autos.

Alpine confirmó que este fin de semana sus dos autos tendrán una mejora en el turbo del motor con el objetivo de optimizar la potencia. La actividad de la F1 se verá en vivo por ESPN y Fox Sports.

La Previa

A tres fechas del final, la Fórmula 1 tiene todo definido y llega a Las Vegas para completar la 21ª fecha de la temporada que consagró a Kimi Antonelli como el campeón y Mercedes Benz como el mejor equipo.

Tratando de escalar en la copa de constructores anda Alpine con todos sus problemas y un Franco Colapinto que en América está lejos de las expectativas. Sexto en la sumatoria anual, la escudería francesa tiene a Racing Bulls arriba, con 45 puntos de ventaja cuando queda Las Vegas, Catar y Abu Dabi.

El argentino Colapinto ya corrió en el circuito nocturno de Las Vegas. En 2024 y 2025 no logró sumar.

Luego de lo que fue el paso por Brasil, la temporada se traslada a Estados Unidos, bajo las luces de los casinos y las calles de una ciudad espectacular que tendrá particularidades para los fanáticos en la Argentina.

Salida a pista

La primera salida a pista será esta noche desde las 21.30 con el primer turno de entrenamientos. La segunda comenzará unas horas más tarde, desde la 1 del viernes.

Para mañana, la cena en el país deberá desdoblarse porque los autos terminarán de probar desde las 21.30 y a la 1 del sábado comenzará la clasificación.

Para la final, todos sentados delante del televisor a partir de la 1 del domingo, una prueba que fue programada a 50 vueltas.