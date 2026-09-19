La vida de Bruce Willis cambió por completo desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023. Desde entonces, su esposa, Emma Heming Willis, asumió gran parte de las tareas de cuidado y decidió hablar públicamente sobre los desafíos que enfrenta junto a su familia.

Uno de los sentimientos que más la acompaña es la culpa. La autora reconoció que convivir con una enfermedad tan compleja mientras intenta sostener a sus hijas y acompañar a su esposo representa una experiencia para la que nadie está preparado. “La realidad es que la culpa es algo con lo que sigo luchando a diario”, expresó.

Emma Heming Willis también contó que sus hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn, fueron testigos de momentos de enorme vulnerabilidad. Lejos de intentar ocultarles completamente la situación, la esposa de Bruce Willis reconoció que las adolescentes la vieron atravesar episodios muy difíciles. “Mis hijas me han visto ser fuerte, por supuesto, pero también me han visto rota en el piso”, reveló.

La tristeza con la que vive Bruce Willis

La cuidadora explicó que intenta encontrar un punto medio entre contarles la realidad y preservar su infancia. “Al final del día, solo soy humana. Creo que son muy conscientes de que hago lo mejor que puedo. Nunca antes pasé por esto, estoy aprendiendo todo en tiempo real”, sostuvo Heming Willis.

A pesar de la dureza del proceso, la familia encontró una manera de mantenerse unida alrededor del actor. Bruce Willis también cuenta con el acompañamiento de sus hijas mayores, Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su anterior matrimonio con Demi Moore. Para Emma, esa unión representa una verdadera red de contención.

“Creo que hay algo genuinamente hermoso en que ellas crezcan con ese sentido de unidad”, afirmó la esposa del protagonista de Duro de matar. Y agregó: “Sí, es desgarradoramente difícil, pero mis hijas están aprendiendo el verdadero significado de la lealtad, la devoción y el amor incondicional”.

La tristeza con la que vive Bruce Willis

En una entrevista con el programa Because We Care with Richard Lui, Emma Heming Willis volvió a referirse al estado de su marido y describió el diagnóstico como “terrible”. Sin embargo, remarcó que Bruce Willis continúa teniendo momentos de conexión con sus seres queridos. “Todavía tenemos muchos momentos hermosos de alegría y conexión”, aseguró.

La familia debió modificar su rutina para adaptarse a las necesidades del actor, quien actualmente recibe atención permanente en una vivienda cercana a la residencia familiar. Emma Heming Willis también explicó que existe una realidad distinta detrás del diagnóstico y pidió cambiar la manera en que la sociedad observa la demencia. “Hemos aprendido a adaptarnos y a estar presentes para Bruce”, señaló. A sus 71 años, el actor continúa rodeado por su esposa, sus cinco hijas y una familia que intenta acompañarlo en cada etapa.