Marcelo Tinelli volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar parte del exigente entrenamiento físico que realiza de manera habitual. A sus 66 años, el conductor compartió imágenes desde el gimnasio y dejó en evidencia la intensidad con la que encara sus jornadas de actividad.

En los registros publicados en redes sociales, Tinelli aparece realizando diferentes ejercicios que combinan fuerza y resistencia. La rutina incluyó dominadas, trabajo con mancuernas, ejercicios para las piernas y actividad aeróbica, en un circuito que involucró distintas zonas del cuerpo.

“Me fascina entrenar todos los días. Siempre somos lo que hacemos en forma repetida”, escribió Marcelo Tinelli al acompañar las imágenes. Además, destacó la compañía de su hija Juana Tinelli, quien también participó de la jornada: “Gracias Juanita Tinelli por acompañarme a entrenar”.

Uno de los ejercicios que más llamó la atención fueron las dominadas en barra, una práctica que requiere un importante esfuerzo muscular. El conductor también realizó movimientos específicos para brazos y piernas, mientras que la cinta de correr completó una preparación que combinó diferentes tipos de estímulos.

La pasión de Marcelo Tinelli por el entrenamiento no es nueva y ya había mostrado otras rutinas en sus redes sociales. En una de sus publicaciones anteriores, incluso había registrado una exigente pasada de 100 metros en el gimnasio, realizada a una velocidad de 18 kilómetros por hora.

“Pasada de 100 mts en el gym a 18 kms p/h”, había escrito el conductor junto a las imágenes. En aquella oportunidad, también dejó clara su motivación para continuar con la actividad física: “Amo volver a entrenar duro”.

El cambio físicio de Marcelo Tinelli

Mientras mantiene esta disciplina, Tinelli también atraviesa un momento de fuerte exposición por su vida sentimental. En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que el vínculo entre el conductor y Milett Figueroa habría llegado a su final luego de varios meses atravesados por rumores de crisis y distanciamientos.

Según la versión difundida en el programa de El Trece, existiría además un conflicto entre la modelo peruana y las hijas de Marcelo Tinelli. “Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett”, afirmó Balbiani, quien también sostuvo que el conductor “asume que no está más enamorado”. Durante el debate, Pampito agregó otra versión sobre la relación: “A mí me contaron algo… es delicado… que Tinelli le tiene miedo a Milett”. Luego aclaró: “Le tiene miedo o respeto, si quieren, a Milett. No puedo contar por qué. Me lo dijeron, pero no lo puedo contar”.