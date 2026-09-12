El presente de Bruce Willis volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que trascendiera que su estado de salud experimentó un nuevo deterioro. El actor, diagnosticado con demencia frontotemporal, atraviesa una etapa cada vez más compleja junto a su familia, que permanece a su lado mientras la enfermedad avanza.

El diagnóstico de demencia frontotemporal fue dado a conocer públicamente en 2023, después de que durante 2022 comenzaran a aparecer las primeras señales. Se trata de una enfermedad que puede afectar progresivamente el lenguaje, la conducta y distintas capacidades cognitivas, modificando también la dinámica cotidiana de quienes acompañan al paciente.

En este difícil contexto, Rumer Willis, una de las hijas del protagonista de Duro de matar, volvió a compartir detalles sobre cómo vive la familia esta situación. Sus palabras reflejaron tanto el dolor por los cambios que atraviesa su padre como la necesidad de valorar cada instante compartido. “Extraño mucho a mi papá. Extraño una versión diferente de él. Hay días muy duros. Intento priorizar estar presente en el momento en que se encuentra. La verdad es que ser fuerte implica aprender a lidiar con ambas cosas a la vez”, expresó.

¿Cómo está Bruce Willis?

Sin embargo, Rumer también encontró espacio para destacar aquellos momentos en los que todavía existe una conexión emocional con el actor. Según contó, algunas situaciones cotidianas continúan generando gestos de alegría y reconocimiento. “Lo interesante de tener un familiar con demencia es que, bueno, está feliz. Dentro de lo que es, dadas las circunstancias, está bien. Cuando lo veo, nos ve a mí y a mi hija Louetta y empieza a sonreír”, relató.

Para la hija de Bruce Willis, esos pequeños instantes tienen un enorme significado. Más allá de las dificultades provocadas por el avance de la enfermedad, el afecto continúa ocupando un lugar central dentro del vínculo familiar. “Hay tanto amor, alegría y ternura que aún perduran. Y en ese sentido, diría que es un gran logro”, sostuvo.

Rumer también destacó que intenta atravesar esta etapa desde la gratitud, consciente de que cada encuentro junto a su padre adquiere un valor especial. “Estoy muy agradecida de poder pasar este tiempo con él, sean los años que sean. Agradezco que sea una persona maravillosa en general y, dadas las circunstancias, que nuestra familia sea tan unida y cariñosa”, aseguró.

¿Cómo está Bruce Willis?

Mientras el cuadro de Bruce Willis continúa generando preocupación, su familia eligió mantenerse cerca y priorizar su bienestar por encima de cualquier exposición. Sus hijas, su esposa Emma Heming Willis y el resto de su entorno encontraron en la unión familiar la principal herramienta para acompañar al actor en una etapa especialmente dolorosa.

El avance de la demencia frontotemporal modificó profundamente la vida cotidiana del protagonista de El sexto sentido, pero quienes lo rodean buscan preservar los momentos de conexión y cariño que todavía pueden compartir. En medio de una enfermedad para la que actualmente no existe una cura, la familia de Bruce Willis intenta sostenerse en esos pequeños gestos que mantienen vivo el vínculo.