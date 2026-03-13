Una foto de Dominique Metzger desde la playa terminó generando un inesperado revuelo político en redes sociales. La periodista compartió una imagen de unas vacaciones en Uruguay y acompañó el posteo con un mensaje irónico que muchos interpretaron como una burla directa al vocero presidencial Manuel Adorni.

En la publicación se la ve relajada frente al mar, disfrutando de un día de descanso durante un viaje que había realizado meses atrás. Sin embargo, lo que terminó convirtiendo el posteo en viral no fue la imagen en sí, sino el texto que eligió para acompañarla.

Dominique Metzger escribió una frase breve que rápidamente empezó a circular en redes sociales y que muchos usuarios asociaron con una polémica reciente. “Deslomándome en las playas de Uruguay”.

El comentario fue leído como una referencia directa a Manuel Adorni, quien en los últimos días había quedado envuelto en un escándalo por su viaje a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial. En medio de las críticas, el funcionario había intentado justificar la situación con una declaración que terminó generando más repercusión.

Durante una entrevista televisiva, Manuel Adorni defendió el traslado de su pareja y explicó cómo se había organizado el viaje oficial. “Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado”.

En la misma defensa pública, el vocero presidencial también había resaltado el esfuerzo que implicaba su agenda en Estados Unidos. “Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe”.

Pero la frase que terminó volviéndose viral fue otra. “Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York”.

Ese comentario generó críticas, memes y comentarios en redes sociales, y fue justamente esa palabra la que Dominique Metzger retomó con tono burlón en su publicación desde Uruguay. Con una simple frase y una foto de playa, la periodista logró sumarse a la conversación pública y su posteo se multiplicó rápidamente entre usuarios que celebraron la ironía.