En medio de una charla relajada en un programa de streaming, Daniela Celis dejó a todos boquiabiertos con una confesión sin filtros sobre su relación con Thiago Medina. La ex participante de Gran Hermano habló con total naturalidad sobre su vida íntima y terminó lanzando un comentario que desató risas, sorpresa y un fuerte revuelo en redes.

La influencer fue invitada junto a Julieta Poggio al programa de Martín Cirio, donde compartieron una conversación distendida que, con el correr de los minutos, derivó hacia temas de relaciones, sexualidad y experiencias personales. En ese contexto relajado, las amigas recordaron anécdotas y momentos que vivieron tanto dentro como fuera del reality.

Todo comenzó cuando Martín Cirio comparó la personalidad de ambas invitadas y lanzó un comentario divertido. “Siento que vos, Dani, sos reheterosexual. Sos muy Dios, patria y familia”, le dijo a Daniela Celis, mientras señalaba que Julieta Poggio parecía tener una visión más abierta respecto a los géneros y las relaciones.

La situación generó risas en el estudio y fue entonces cuando Julieta Poggio intervino con una frase que elevó el tono de la charla. “Sí, amiga, a vos te encanta la pij…”, comentó entre carcajadas. Lejos de incomodarse, Daniela Celis respondió con total espontaneidad y dejó una frase que rápidamente se volvió viral.

“Sí, sí, la amo. La amo. Ay Dios, no podría vivir sin una…”, expresó Daniela Celis, provocando la sorpresa del conductor y de su amiga. El momento se volvió uno de los más comentados del stream, ya que la influencer habló sin rodeos sobre sus gustos y su experiencia con Thiago Medina, el padre de sus hijas.

Luego, Daniela Celis explicó que su historia con Thiago Medina tiene un peso especial en su vida. “Me pasó algo malo a mí en la vida: encontré una muy buena. Me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena… y como que me cuesta soltar la buena”, reflexionó, dejando en claro el fuerte vínculo que los une.

Ante esa revelación, Martín Cirio recordó la química que ambos demostraron durante su paso por Gran Hermano. El conductor remarcó que desde el reality se notaba una conexión muy intensa entre ellos, algo que muchos fanáticos del programa comentaban en redes mientras el romance se desarrollaba frente a las cámaras.

Para cerrar, Daniela Celis volvió a sorprender con una frase que insinuó que lo que se vio en televisión era apenas una parte de la historia. “No te das una idea de lo que es esto, te juro por Dios”, afirmó, y agregó: “Estábamos dentro de una casa con cámaras y micrófonos… Es una cosa que no les puedo explicar”.