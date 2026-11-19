La espera terminó para los seguidores del reggaetón: Don Omar confirmó su regreso a la Argentina con un recital que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes de 2027. El cantante puertorriqueño incluirá a Buenos Aires en su nueva gira internacional, con la que recorrerá distintos países de Latinoamérica.

La presentación tendrá lugar el sábado 23 de octubre de 2027 en el Estadio Vélez Sarsfield, ubicado en el barrio porteño de Liniers. El espectáculo será parte de The Last King World Tour, una ambiciosa propuesta que contempla 18 conciertos en 13 países entre octubre y noviembre del próximo año.

Uno de los datos que más interesa a los fanáticos es el valor de las localidades. La organización difundió seis alternativas para el recital: Campo General costará $95.000, Platea Alta Norte y Sur $150.000, Platea Norte y Sur $180.000, Campo Delantero $210.000 y Platea Preferencial Norte y Sur $230.000. Todos los importes tienen un cargo adicional por servicio.

Don Omar volverá a la Argentina

También habrá una alternativa exclusiva para quienes busquen una experiencia diferencial. Se trata de The Kingdom VIP, cuyo precio asciende a $1.000.000 más service charge. El paquete incluye ubicación en un sector especial cercano a la pasarela central, ingreso anticipado al estadio, acceso al Kingdom VIP Lounge y un kit de merchandising con CD, póster, remera oficial y tote bag.

En cuanto a la comercialización, la preventa de entradas comenzó este jueves 19 de noviembre a las 10. Los interesados deben ingresar al sitio oficial del artista, donomar.com, donde pueden acceder al sistema habilitado para conseguir sus localidades. La instancia inicial está destinada a los seguidores que realizaron previamente el registro correspondiente.

La expectativa por el regreso del intérprete es enorme: según informó la organización, más de dos millones de fanáticos se registraron para recibir novedades y tener acceso anticipado a la venta. "Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro", expresó Don Omar al anunciar su reencuentro con el público latinoamericano.

Don Omar volverá a la Argentina

La gira comenzará el 21 de octubre en Asunción, Paraguay, y después llegará a Buenos Aires. El recorrido continuará por Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali, Medellín, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. También incluirá presentaciones en Guatemala, San Salvador, Managua, Tegucigalpa y San José, antes de finalizar el 28 de noviembre en Panamá.

Detrás del nombre artístico de Don Omar se encuentra William Omar Landrón Rivera, una de las figuras fundamentales en la expansión internacional del reggaetón. Con canciones como "Danza Kuduro", "Dale Don Dale", "Pobre Diabla" y "Salió el Sol", el músico construyó un repertorio que atravesó generaciones. Su regreso a Vélez será una oportunidad para volver a escuchar en vivo algunos de los himnos más populares de la música urbana.