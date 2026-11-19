Después de una larga espera, una de las figuras más influyentes de la música urbana se prepara para reencontrarse con sus millones de seguidores en la región.

Don Omar, el Rey del Reggaeton, recorrerá 13 países con 18 presentaciones durante 2027. La Argentina forma parte de "The Last King World Tour" y la cita será el 23 de octubre del próximo año en el Estadio Vélez.

Cómo comprar las entradas

La preventa de entradas está disponible desde este jueves 19 de noviembre a las 10:00 a través de donomar.com.

El sitio oficial es el único canal habilitado para la compra en esta etapa. Se espera que en los próximos días se sumen otros puntos de venta y que la demanda sea alta, como ocurrió en otras fechas de la gira.

Los precios

Las entradas para el show en Vélez tienen los siguientes valores, todos más service charge:

The Kingdom VIP: $1.000.000.

$1.000.000. Campo Delantero: $210.000.

$210.000. Platea Preferida Norte y Sur: $230.000.

$230.000. Platea Norte y Sur: $180.000.

$180.000. Platea Alta Norte y Sur: $150.000.

$150.000. Campo General: $95.000.

La opción más económica es Campo General, con un valor de $95.000 más cargos. La más cara es la experiencia **The Kingdom VIP**, que se ubica en $1.000.000 más service charge.

El mensaje de Don Omar

"Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro", expresó Don Omar a través de sus redes sociales.

Con ese mensaje compartió la emoción de volver a encontrarse con el público latinoamericano que ha acompañado su trayectoria a lo largo de los años.

El recorrido de la gira

El recorrido latinoamericano comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción, Paraguay. Luego continuará por Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali, Medellín, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Posteriormente llegará a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, donde concluirá esta etapa de la gira el 28 de noviembre.

Su legado en el reggaetón

Con una trayectoria que ha marcado generaciones y ha redefinido la música urbana a nivel mundial, Don Omar se prepara para llevar nuevamente al escenario los grandes éxitos que forman parte de la historia del reggaetón.

El espectáculo celebrará su legado musical y la conexión con sus seguidores, en un contexto donde el género urbano sigue creciendo en toda la región.