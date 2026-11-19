La salud de Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, generó preocupación en las últimas horas luego de que se conociera que debió someterse a una operación cerebral en el Instituto Fleni. El productor había sido internado después de que una resonancia magnética detectara una imagen nodular en el cerebro, un hallazgo que llevó a los profesionales a realizar nuevos estudios y avanzar con una intervención quirúrgica.

La noticia tuvo una actualización alentadora este miércoles 18 de noviembre, cuando se confirmó que la operación se desarrolló sin complicaciones. De acuerdo con la información difundida por el centro médico, el empresario permanece en recuperación y presenta una evolución favorable. Sin embargo, todavía no trascendieron detalles específicos sobre el diagnóstico ni sobre el procedimiento que le realizaron.

Pero ¿qué significa exactamente tener una imagen nodular cerebral? Se trata de una descripción utilizada por los especialistas en radiología para identificar una formación localizada que presenta características similares a las de un nódulo y que puede distinguirse del tejido que la rodea. Es importante aclarar que esta denominación no representa una enfermedad en sí misma ni confirma automáticamente la existencia de un tumor.

¿Qué le pasó al marido de Mariana Fabbiani?

Las causas pueden ser muy diferentes. Entre las posibilidades que se evalúan aparecen lesiones tumorales benignas o malignas, quistes, procesos inflamatorios, infecciones y alteraciones vasculares. Para determinar de qué se trata, los médicos analizan distintos aspectos del estudio, como el tamaño, la ubicación, la apariencia de la formación y su comportamiento frente al contraste. También tienen en cuenta los antecedentes y el cuadro clínico de cada paciente.

En determinadas circunstancias, una resonancia magnética no alcanza para establecer un diagnóstico definitivo. Por ese motivo, los especialistas pueden indicar estudios complementarios o una biopsia cerebral, procedimiento que permite obtener una pequeña muestra de tejido para examinarla. Otra alternativa es una cirugía destinada a retirar total o parcialmente la formación, dependiendo de sus características y de los riesgos asociados a su ubicación.

En el caso de Mariano Chihade, el primer comunicado de Fleni, difundido el martes 17 de noviembre, informó que había ingresado a la sede Belgrano para realizarse estudios programados. El documento, firmado por el director médico Hernán Cohen Arazi, explicó que la internación se produjo en el contexto de una imagen nodular previamente identificada mediante una resonancia magnética cerebral.

¿Qué le pasó al marido de Mariana Fabbiani?

El parte también precisó que el productor permanecería internado para completar las evaluaciones necesarias antes de la operación. En ese momento, los profesionales llevaron tranquilidad al señalar que se encontraba «clínicamente estable y acompañado por su familia». La noticia generó una inmediata repercusión en el ambiente artístico, especialmente por el vínculo de Chihade con la conductora de América TV y su trayectoria en la televisión argentina.

Finalmente, la institución difundió una nueva actualización después de la intervención y confirmó que la cirugía se había desarrollado sin inconvenientes. "Se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia", indicaron desde Fleni. Por ahora, Mariana Fabbiani y su entorno mantienen la reserva sobre los detalles médicos. Tampoco se informó si la formación era benigna o maligna, una cuestión que dependerá de los resultados de los estudios correspondientes.