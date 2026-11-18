La artista estuvo invitada a La Revuelta, el ciclo español que conduce David Broncano, donde respondió las clásicas preguntas del presentador sobre su vida personal. En medio de la charla, explicó que las obligaciones laborales la mantienen alejada de Duki por algunos días, una situación que repercutió también en su intimidad.

“Lo que pasa es que he estado distanciada por el trabajo y mantengo una relación a distancia de momento por unos días”, explicó Emilia Mernes, dejando en claro que no se trata de una crisis de pareja, sino de una separación temporal producto de sus compromisos profesionales.

La cantante también reconoció que su deseo está puesto en otras cuestiones y que el trabajo ocupa gran parte de su tiempo. “La libido ahora también está repartida, ¿viste? En trabajo”, comentó entre risas, mientras Broncano continuaba indagando sobre su presente sentimental.

Pero la anécdota más inesperada llegó cuando reveló que había perdido un objeto que utilizaba como compañía durante sus viajes. “Tenía un acompañante, o sea, un juguetito que, de hecho, lo adquirí acá en España”, lanzó, provocando risas y sorpresa en el estudio.

La intérprete contó que el juguete tenía una particularidad que lo hacía todavía más especial y que lo había comprado durante una estadía en España. Sin embargo, al ser consultada sobre dónde pudo haberlo extraviado, no descartó que hubiera quedado olvidado en algún alojamiento. “En algún hotel habrá quedado, capaz”, especuló.

La situación también generó una reacción espontánea de la artista, que no pudo evitar pensar en la posibilidad de que sus familiares estuvieran mirando el programa. “Espero que mis papás cambien de canal”, expresó, mientras el conductor aprovechaba el momento para continuar con las bromas.

Emilia Mernes habló de su relación con Duki

Cuando David Broncano quiso saber si había conseguido reemplazarlo, Emilia Mernes fue contundente y aseguró que todavía no. “No, no, estoy sin”, respondió. Después, apeló a una conocida canción de Madonna para graficar su situación y remató con un “Like a virgin”, que desató carcajadas.

Finalmente, al momento de dar una cifra sobre sus encuentros íntimos durante el último mes, la cantante calculó que habían sido tres o cuatro veces. La reacción del presentador fue inmediata y ella, sin perder el humor, definió su presente con una palabra: “Fatal”. De todas formas, se mostró entusiasmada por regresar pronto a la Argentina y reencontrarse con Duki, mientras continúa con sus compromisos musicales y la promoción de su nuevo tema, Bodypainting.