Dominique Metzger volvió a quedar atravesada por un imprevisto mientras cubre una Copa del Mundo. Esta vez, la periodista viajó a Dallas para seguir de cerca el Mundial 2026 y terminó viviendo un momento de tensión dentro del hotel donde se hospeda.

El episodio tomó mayor repercusión porque la propia Dominique Metzger decidió compartirlo en sus redes sociales. Desde allí mostró parte de la secuencia y dejó una frase que conectó este susto con otros malos momentos que ya le tocaron atravesar durante coberturas internacionales: "En los mundiales siempre me pasan cosas".

La referencia no pasó desapercibida para sus seguidores. En Qatar 2022, mientras trabajaba como enviada especial, la conductora de Telenoche había sufrido el robo de sus pertenencias durante una nota, por lo que este nuevo episodio volvió a despertar comentarios entre quienes recordaban aquel antecedente.

Esta vez, el problema apareció cuando quedó atrapada dentro de un ascensor en Dallas. En medio de la incertidumbre, una persona del otro lado de la puerta intentó tranquilizarla y le anticipó lo que podía ocurrir: "Se van a apagar, va a estar oscuro".

La situación generó nerviosismo, aunque Dominique Metzger logró mantener cierta calma mientras esperaba ser asistida. Minutos después, ya fuera del ascensor, la periodista llevó tranquilidad a quienes seguían el relato desde sus redes: "Ya salí, recién salí...".

Superado el susto, llegó una consecuencia inesperada. Desde el hotel decidieron compensarla por el mal momento y la acompañaron hacia una nueva habitación. Con algo de humor, Dominique Metzger contó: "Ahora me están llevando a la habitación porque, por el dolor que pasé y el sufrimiento, me van a hacer un upgrade".

El cambio terminó transformando la experiencia de una manera muy distinta. La conductora mostró el nuevo cuarto y destacó el paisaje que se veía desde allí: "Esta es la vista de mi habitación, que da a todo el centro del Skyline de Dallas. Así que no salió tan mal, al final".

Así, lo que empezó como un momento angustiante terminó convertido en una anécdota mundialista con final más amable. Entre el susto del ascensor, el recuerdo de Qatar y la nueva vista privilegiada de Dallas, Dominique Metzger volvió a demostrar que sus coberturas internacionales nunca pasan desapercibidas.