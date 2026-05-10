Tomás Pergolini atravesó al aire una despedida cargada de emoción tras la muerte de su abuela Beatriz. En su programa Esto no sucedió, por Vorterix, el hijo de Mario Pergolini habló del vínculo que los unía y reveló una cuenta pendiente que lo golpeó especialmente: nunca llegó a cocinarle.

La confesión tuvo un peso particular porque la cocina ocupa hoy un lugar central en su vida. Tomás Pergolini comenzó a formarse como profesional gastronómico en el IAG, y al recordar a su abuela entendió que parte de esa pasión también venía de ella. “Me quedó una mini deuda pendiente, nunca le cociné”, expresó, conmovido por aquello que ya no podrá compartir.

En medio de ese dolor, contó una frase que recibió de un amigo y que le permitió mirar esa ausencia desde otro lugar. “Por más que no le hayas cocinado, va a vivir para siempre en tu comida porque ella fue la que te dio las ganas de cocinar”, relató, dejando ver cómo ese vínculo seguirá presente en cada plato.

La memoria de Beatriz apareció también desde los sabores de la infancia. “Mi abuela ha cocinado los mejores canelones que comí en mi vida y las mejores papas fritas que me han freído”, recordó Tomás Pergolini, al rescatar esas comidas familiares que quedaron asociadas para siempre a su historia personal.

El hijo de Mario Pergolini también habló del cariño diferencial que sentía de parte de su abuela. “Siempre me tuvo muy muy presente y eso a mí me enternece un montón”, dijo. Luego, entre emoción y una sonrisa, agregó: “Ella muy descaradamente decía que tenía un amor muy especial conmigo y que era su favorito enfrente de sus otros nietos, lo cual era una barbaridad, pero era una señora que no le temía a nada”.

La fortaleza de Beatriz fue otro de los puntos que más destacó durante su recuerdo. “Ojalá yo pueda heredar el 10 por ciento de su entereza y de su fortaleza sentimental y física”, expresó, al hablar de una mujer que, según dejó ver, marcó a su familia no solo por su afecto, sino también por su carácter.

Sobre el final, Tomás Pergolini eligió no esconder la tristeza ni la culpa que muchas veces trae una despedida. “Siempre va a quedar algo por hacer, siempre vas a lamentar un poco no haber estado más, es normal. Sé que hasta el último momento pensé en ella y ella pensó en mí, y eso es algo muy lindo”.