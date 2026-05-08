Mario Pergolini atraviesa un momento de enorme tristeza por la muerte de su mamá, Beatriz Mencione. La noticia se conoció este jueves 7 después del mediodía, mientras el conductor debía continuar con su rutina laboral en Otro día perdido, el programa donde en su última emisión la había recordado sin imaginar lo que vendría después.

Beatriz Mencione estaba internada desde hacía un tiempo y venía atravesando distintos problemas de salud. En ese proceso, su ceguera también había marcado una etapa muy especial en el vínculo con Mario Pergolini, quien llegó a desarrollar herramientas con inteligencia artificial para ayudarla a recuperar autonomía en su vida cotidiana.

Dentro de su estilo, el conductor solía mencionarla en el programa a través del humor. No lo hacía desde la solemnidad, sino desde esas anécdotas familiares que aparecen entre una charla y otra. Justamente, en la emisión del miércoles 6, la nombró mientras hablaban sobre la ropa interior de los hombres y los consejos que suelen repetir las madres.

En ese contexto, Mario Pergolini lanzó una frase que, después de la muerte de Beatriz Mencione, quedó atravesada por otro peso emocional: “Está la frase de las madres, que te dicen que si por si tenés un accidente que en la ambulancia te vean bien vestidos”. El comentario abrió una escena cotidiana, pero terminó ligado a una vivencia mucho más íntima.

Fue entonces cuando el conductor recordó sus visitas recientes a una clínica y conectó esa observación con lo que le decía su madre. “Por razones de la vida, últimamente estoy mucho en una clínica y no por mí, sino sería en una psiquiátrica. No es mi caso. Los primeros días me tocó estar en Emergencias y vi pasar muchos desarmados, y justo pasa uno con una combinación horrenda y dije: ‘Mirá mi mamá, cuánta verdad’”, contó.

Esa expresión, ‘Mirá mi mamá, cuánta verdad’, quedó como una especie de último guiño público antes del fallecimiento. En medio de una broma sobre una recomendación clásica, Mario Pergolini terminó dejando al aire una imagen de Beatriz Mencione y de esas frases que sobreviven incluso cuando parecen simples comentarios domésticos.

Antes de cambiar de tema, el conductor completó la anécdota con el mismo tono irónico que lo caracteriza. “Ese consejo de madre que uno dice: ‘Mamá, quién se va a preocupar’. Y lo vi pasar…yo creo que el médico opina. Ahí, mientras están operando…”, cerró. Horas después, esa mención quedó como su último recuerdo público de ella en el programa.