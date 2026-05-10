La vuelta de Mirtha Legrand a la televisión tuvo una mezcla de alivio, emoción y confesión personal. Después de tres programas ausente, la conductora regresó a La Noche de Mirtha y decidió contar qué le había pasado durante los días en los que debió alejarse de su histórica mesa.

Su ausencia había generado preocupación entre sus seguidores, sobre todo porque no es habitual verla faltar durante varias emisiones seguidas. Por eso, apenas retomó su lugar frente a cámara, la diva eligió llevar tranquilidad y explicar que atravesó un cuadro de salud fuerte, pero que ya se encontraba recuperada.

Mirtha Legrand fue directa al hablar de los médicos que la acompañaron en este proceso y reveló la gravedad del malestar que la obligó a quedarse en reposo. "Quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk y al doctor Cañal, porque tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar", contó ante sus invitados.

La conductora también explicó que la recuperación le demandó medicación y paciencia, ya que el cuadro no le permitía sostener su rutina habitual. "Por eso no vine, estuve tres programas que no vine. Tomé antibióticos, tomé de todo. Bueno, así son las bronquitis. Algunos dicen bronquitis cuando tienen bronca. No, es bronquitis...", agregó, con ese tono entre serio y pícaro que la caracteriza.

Durante su ausencia, Juana Viale fue quien ocupó su lugar en la pantalla de El Trece. Lejos de pasarlo por alto, la Chiqui le dedicó unas palabras especiales a su nieta y agradeció públicamente el reemplazo: "Juana que me reemplazó maravillosamente. Gracias Juanita, un saludo para vos".

El regreso de Mirtha Legrand también tuvo otro motivo de emoción. En plena emisión, compartió con el público una distinción internacional que recibió por parte de la corona española. "Quiero contarles que el rey Felipe VI me otorgó la Cruz oficial de Isabel la Católica. Muchas gracias, jamás imaginé semejante honor. La recibieron antes Eva Perón y Lola Membrives", expresó visiblemente conmovida.

Así, Mirtha Legrand retomó su programa con una noche cargada de mensajes personales. Habló de su salud, agradeció el acompañamiento familiar y celebró un reconocimiento que se suma a una carrera única, mientras volvió a ocupar el lugar que el público esperaba ver nuevamente en la pantalla.