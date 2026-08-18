Sofía Gala Castiglione y Fito Páez terminaron su relación apenas siete meses después de haber confirmado públicamente que entre ellos existía un vínculo amoroso. La noticia generó sorpresa en el mundo del espectáculo, especialmente porque ambos habían decidido mantener una marcada reserva sobre su intimidad durante el tiempo que estuvieron juntos.

La información fue revelada por Alejandro Castelo en el programa Ya fue Todo, donde el periodista explicó que pudo confirmar que la pareja ya no continúa junta. Sin embargo, aclaró que no logró determinar cuál fue la causa concreta que llevó a la actriz y al músico a tomar la decisión de separarse y remarcaron que, por el momento, eligieron ponerle un freno a la relación.

“Fito no estuvo en el festejo por el fin de la serie y tampoco en el cumpleaños de Moria, me puse a rascar un poco y supe la verdad”, contó Castelo al explicar cómo comenzó a investigar qué había ocurrido entre ellos. A partir de esas ausencias, el periodista consultó distintas fuentes hasta llegar a la confirmación.

Además, Alejandro Castelo aseguró que la historia entre ambos tiene un antecedente de muchos años y que la ruptura no necesariamente implica el final de su relación afectiva. “Ellos se conocen desde hace muchos años, probablemente sigan siendo amigos. No sé qué pasó pero no están más en pareja”, sostuvo durante su relato.

El romance había comenzado a tomar fuerza a principios de este año, cuando Sofía Gala cumplió 39 años y recibió una inesperada demostración pública de cariño por parte de Fito Páez. “El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió el cantante en aquel momento, una frase que rápidamente alimentó las versiones sobre un romance.

Tiempo después, ambos terminaron reconociendo que tenían “un vínculo” que iba más allá de la amistad que habían construido durante años. A pesar de esa confirmación, Sofía Gala Castiglione y Fito Páez evitaron convertir su relación en un tema de exposición permanente y mantuvieron un perfil particularmente bajo.

Un amor fugaz que llegó a su fin

Según la información difundida por Castelo, la separación se habría producido sin una situación explosiva de por medio. De hecho, al periodista le remarcaron que “no hubo escándalos ni terceros en discordia”, descartando así una de las versiones más habituales cuando una pareja conocida decide terminar su relación.

Por ahora, tanto Sofía Gala como Fito Páez mantienen silencio sobre la ruptura y no explicaron públicamente qué motivó la decisión. Mientras tanto, la versión que trascendió indica que ambos eligieron tomar caminos separados y que, pese al final de la relación, podrían conservar el vínculo construido durante tantos años.