Sofía Gonet decidió contar una experiencia que la marcó profundamente y que, según explicó, comenzó con la búsqueda de resultados rápidos. La influencer se refirió al uso de sustancias para bajar de peso que se volvieron populares en redes sociales y entre celebridades, y relató las consecuencias que sufrió después de recurrir a una inyección adquirida por fuera de los canales legales.

En su descargo, Sofi Gonet explicó que el fenómeno comenzó a llamar su atención por la exposición de figuras internacionales. “Veo que en estos últimos años se popularizó muchísimo porque de repente aparecieron miles de famosas de Hollywood super flacas y te empezaron a vender esto como un medicamento mágico para bajar de peso y ser más joven”, expresó al recordar qué la llevó a tomar aquella decisión.

Según contó, su intención estaba vinculada con la ansiedad por conseguir cambios físicos mientras entrenaba. Sin embargo, pocas horas después de aplicarse la sustancia, comenzó a sentirse cada vez peor. “A las 18:00 h empezó el martirio absoluto”, relató sobre el momento en que las primeras señales comenzaron a aparecer mientras intentaba comer.

El cuadro avanzó rápidamente y los síntomas se hicieron cada vez más intensos. Sofía Gonet describió que tuvo sueño repentino, mareos, náuseas, temblores, fiebre y confusión. “Empecé a sentir sueño de golpe pero tipo un sueño que dije me desmayo, mareos, náuseas fatales, temblores, fiebre y confusión”, detalló al reconstruir aquellas horas de desesperación.

Frente al temor de que pudiera ocurrirle algo grave, la influencer decidió pedir ayuda a su familia. “Le digo ‘pa, te suplico, vení a verme porque me mandé una cagada absoluta’. Yo creía que iba a morir, se lo juro”, recordó. Su padre llegó rápidamente al departamento y, junto con otros familiares, logró trasladarla a una guardia médica para que pudiera ser evaluada.

En el centro de salud, los profesionales le indicaron que debía esperar mientras su organismo eliminaba la sustancia. El episodio, sin embargo, no terminó con aquella consulta: Sofi Gonet aseguró que las consecuencias continuaron durante varios días y modificaron completamente su relación con la comida. “Estuve una semana con náuseas absolutas, rechazo absoluto a cualquier idea de comida y un mes sin tener un antojo. La comida había dejado de darme bienestar”, explicó.

La dura experiencia de La Reini

Cuatro meses después de aquella situación, la creadora de contenido decidió hacer público su relato para generar conciencia. Durante su recuperación también atravesó momentos de mucha angustia y buscó distintas formas de sobrellevarlos. “Hablaba con ChatGPT todas las noches para que me tranquilice porque tenía miedo de no volver nunca más a sentir esas ganas o esa felicidad cuando me antojaba de algo”, confesó sobre el miedo que la acompañó durante ese período.

Finalmente, Sofía Gonet aseguró que aquella experiencia cambió su mirada sobre la presión estética y las soluciones rápidas para adelgazar. “Desde ahí me juré que nunca más en mi vida se me iba a cruzar por la cabeza obsesionarme con bajar de peso ni tomar alguna de estas medidas insalubres”, sostuvo. Y cerró con una advertencia para sus seguidores: “No hay nada más lindo que ser feliz, disfrutar de la comida y estar sano. El verdadero privilegio es la salud. No caigan”.