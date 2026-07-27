Durante años, Nicolás Maiques convivió con una parte de sí mismo que intentaba disfrutar y otra que soportaba en silencio la discriminación. Invitado a Almorzando con Juana (eltrece), describió esa división interna: “Había dos Nicolás, el que seguía disfrutando de la vida y hacía como que eso no ocurría, y el que sufría porque eso pasaba, pero nunca llegaba a tocar fondo”.

El hostigamiento atravesó prácticamente toda su etapa escolar y se convirtió en una experiencia cotidiana. “El bullying empezó desde primer grado de la primaria hasta quinto año de la secundaria, todos los días. En quinto año les grité a todos una sola vez. Yo tenía pánico de hablar del tema y censuré todo”, recordó.

La discriminación había comenzado antes de la primaria. Nicolás Maiques resumió aquella experiencia con una frase estremecedora: “Iba a terapia para que me curen la homosexualidad”. Después explicó: “A los cuatro años iba a terapia para que me curen la homosexualidad por pedido de la directora del jardín, que dijo que si yo no iba a terapia no entraba al jardín”.

Recién a los 19 años, cuando se enamoró, pudo hablar abiertamente sobre su sexualidad. “De chico yo no era cruel conmigo mismo, eran crueles los demás con la homosexualidad, me decían de todo y yo fingía demencia”, señaló. Su forma de resistir también estuvo sostenida por otra mirada: “De chiquito me preguntaba por qué no me hundía tanto en el dolor y fue porque amo vivir, me encanta la vida y ser consciente de que estoy vivo. Tengo una mirada más amable de mi vida, como si fuera una película que me encantó”.

Las agresiones continuaron cuando comenzó a trabajar como actor. Nicolás Maiques había contado en LAM: “En Rebelde Way no hacía de gay, era hetero en la ficción. De hecho, hacía del novio de Angie, pero sí, era el ‘feo’ y también fui el ‘feo’ en Floricienta”. Sobre las provocaciones que recibía, reveló: “Me hacían preguntas cómo: ‘¿te gusta la banana o la empanada?’ Chistes bol... para sonsacarme”.

El intérprete también acusó a un colega cuyo nombre decidió preservar. “Como en el guion decía que yo hacía del ‘feo’, un actor agregaba texto insultándome a mí y a mi cara, a mi fealdad y a mi nariz. También estuvo en Rebelde Way y nunca me saludó”, relató. Al definirlo, fue categórico: “Un homofóbico”.

El testimonio de Nicolás Maiques expuso así una cadena de violencia que comenzó en el jardín, continuó durante toda su escolaridad y alcanzó su vida profesional. Sin embargo, también mostró el recorrido que hizo para dejar de censurarse, hablar de su identidad y transformar aquellos años de dolor en una historia que hoy puede contar públicamente.