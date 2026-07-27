La muerte de Duilio Cabré provocó la suspensión de la función teatral que Nicolás Cabré debía brindar el domingo 26 de julio. Atravesado por el dolor, el actor confirmó el fallecimiento de su hermano mayor mediante una historia de Instagram y le dedicó un mensaje cargado de recuerdos y agradecimiento.

Duilio Cabré tenía 47 años y era el único hermano del protagonista de Ni media palabra. Pese al reconocimiento público de su familia, había elegido mantenerse alejado de la exposición: conservaba sus perfiles digitales privados y eran muy pocas las fotografías suyas que habían trascendido.

Para comunicar la noticia, Nicolás Cabré publicó una imagen en la que ambos aparecían sonrientes. “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, expresó al comenzar su despedida.

Los hermanos tenían apenas un año y ocho meses de diferencia y habían compartido todas las etapas de su crecimiento. El propio g había contado durante una entrevista con Mirtha Legrand, realizada en 2019, que esa pequeña distancia de edad les permitió hacer prácticamente todo juntos desde la infancia.

Duilio trabajaba como taxista, actividad que había heredado de su padre, Norberto Cabré, quien murió en 2016. Al recordar su recorrido y los años compartidos, el actor escribió: “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

El fallecimiento también modificó la agenda profesional de Nicolás Cabré. La producción de Ni media palabra suspendió la presentación del domingo en el Paseo La Plaza, donde comparte escenario con Mariano Martínez y el Bicho Gómez. La obra se encontraba transitando los últimos días de su temporada porteña antes de continuar de gira por Uruguay.

Hasta el momento no se informó la causa de la muerte de Duilio Cabré. Frente a una pérdida tan íntima, el actor eligió despedirlo públicamente desde el amor y preservar en sus palabras la historia que construyeron durante 46 años, desde una infancia inseparable hasta el doloroso momento de comenzar a extrañarlo.