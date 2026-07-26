Juliana “Tini” Díaz y Hanssen protagonizaron un beso durante la visita de exparticipantes a Gran Hermano Generación Dorada. El acercamiento ocurrió lejos del resto de los jugadores, cuando ambos encontraron un momento de privacidad en el patio y aprovecharon la oportunidad para mostrarse más cerca que nunca.

La escena sorprendió especialmente por otro episodio que había tenido a Juliana como protagonista. Poco antes, la joven se había acercado al español Fabio Agostini y también había terminado besándose con él. Su posterior encuentro con Hanssen abrió así un nuevo capítulo sentimental durante su estadía en el reality de Telefe.

La oportunidad apareció mientras los demás integrantes de la casa permanecían reunidos en el interior. En lugar de acompañar al grupo, Tini y su compañero se quedaron afuera durante algunos minutos. La distancia con los otros jugadores les permitió conversar a solas y avanzar sin interrupciones en una conexión que hasta ese momento no había quedado tan expuesta.

Las cámaras registraron las miradas, la complicidad y los gestos afectuosos que intercambiaron antes de concretar el beso. Aunque intentaron apartarse de sus compañeros para vivir el momento con mayor intimidad, todo quedó registrado y rápidamente se convirtió en una de las situaciones más comentadas de la jornada.

La visita de los exjugadores fue pensada para modificar temporalmente la convivencia en la etapa decisiva de Gran Hermano. La presencia de figuras que ya conocen las reglas, las cámaras y la exposición pública generó cruces diferentes dentro del juego. En ese contexto, Juliana se convirtió en una de las invitadas que más alteró la dinámica con sus inesperados acercamientos.

Después del beso, los dos permanecieron juntos apenas unos segundos más y luego regresaron al living. Allí volvieron a incorporarse a la reunión como si nada hubiera sucedido y continuaron compartiendo la convivencia con los demás participantes, que se encontraban ajenos al encuentro que había ocurrido en el patio.

El episodio dejó nuevas preguntas alrededor de la relación entre Tini y Hanssen, pero también sobre lo ocurrido previamente con Fabio Agostini. Por el momento, el beso no derivó en una definición sentimental y ninguno aclaró si existía interés más allá de aquella escena. Sin embargo, la cercanía alcanzó para instalar una inesperada historia dentro de la casa y sumar tensión a una visita que ya había cambiado el clima de la competencia.