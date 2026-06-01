La carrera de Luck Ra atraviesa un presente inmejorable y el artista decidió canalizar ese momento con una iniciativa que mezcla música, emoción y fútbol. Luego de destacarse en los últimos Premios Gardel, el cordobés anunció que está trabajando en una canción dedicada a Lionel Messi, una de las personas que más admira dentro y fuera de las canchas.

La noticia sorprendió a sus seguidores y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. El anuncio llegó en la antesala del Mundial 2026, una competencia que mantiene en vilo a millones de argentinos que sueñan con volver a ver a la Selección Argentina en lo más alto del fútbol internacional.

Para revelar el proyecto, Luck Ra publicó un video con una marcada impronta futbolera. En las imágenes se pudieron ver banderas argentinas, copas, afiches y distintos elementos vinculados a la historia reciente del seleccionado nacional. Todo estuvo acompañado por una estética celeste y blanca que reforzó el espíritu patriótico de la propuesta.

Durante ese adelanto, el cantante apareció vestido con una campera inspirada en los colores argentinos y dejó una frase que despertó entusiasmo entre sus fanáticos. “Hicimos este tema para Messi”, expresó, confirmando que la canción estará enfocada exclusivamente en homenajear al capitán argentino.

Además, el artista pidió la colaboración de quienes siguen su carrera para que el mensaje llegue directamente al futbolista. “Necesito que me ayudes etiquetándolo en los comentarios”, comentó en el video. La propuesta generó miles de reacciones y alimentó la expectativa de que Lionel Messi pueda escuchar el tema cuando finalmente sea lanzado.

El avance también permitió conocer parte de la letra. En sus primeros versos, Luck Ra apuesta por una sonoridad cercana al tango para transmitir la admiración que despierta el rosarino. “Hablan de amor, pero nadie sabe lo que es sentir así. Un corazón que late al ritmo de gambetas y goles para sobrevivir”, canta en uno de los fragmentos difundidos.

Luck Ra y una canción para la Selección

Más adelante, la composición incorpora el sello característico del cuarteto y profundiza en el impacto que tiene la figura de Messi. “Si alguien habla de pasión, sólo aparece tu nombre”, expresa una de las estrofas. Aunque todavía no se confirmó la fecha de estreno ni el nombre de la canción, la expectativa crece con el correr de los días.

Mientras celebra los reconocimientos obtenidos por su álbum Qué sed y por su colaboración con Miranda! en “Tu misterioso alguien”, Luck Ra suma un nuevo desafío artístico. Con este homenaje a Lionel Messi, busca unir dos pasiones argentinas: la música y el fútbol, justo cuando la ilusión mundialista vuelve a sentirse en todo el país.