Fabiana Cantilo convirtió una noche de música en San Juan en un momento de profundo dolor y concientización. Durante su presentación en el Teatro Sarmiento, la cantante detuvo el show para pedir justicia por Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años víctima de femicidio.

La decisión cambió por completo el clima de la sala. Frente al público, la artista pidió un minuto de silencio para recordar a la joven, cuyo caso generó una fuerte conmoción en Córdoba y también repercutió en todo el país. El gesto fue acompañado por los presentes con respeto absoluto.

Después de esa pausa, Fabiana Cantilo eligió continuar con una canción cargada de sentido. La cantante interpretó Canción Sin Miedo, una obra que en los últimos años se transformó en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y que, en ese contexto, tomó una fuerza todavía mayor.

El homenaje no quedó limitado a lo musical. Desde el escenario, la artista expresó su acompañamiento a la familia de Agostina Vega y dejó una frase que resonó con fuerza entre quienes estaban en el teatro: “Ni una más, ni una menos”. El mensaje fue recibido como un reclamo directo, pero también como una forma de abrazar el dolor de la familia.

La emoción atravesó también el modo en que Fabiana Cantilo habló de lo ocurrido. "Siguen igual, matando seres de 14 años", expresó, visiblemente afectada por el femicidio de la adolescente. Tras sus palabras, el público respondió con aplausos en una escena marcada por la tristeza y la necesidad de hacer visible el reclamo.

La cantante también aprovechó ese espacio para mencionar la convocatoria del 3 de junio, fecha vinculada al movimiento Ni Una Menos. Su intervención sumó una dimensión social al concierto y mostró cómo un escenario puede convertirse, en cuestión de segundos, en un lugar de memoria, denuncia y acompañamiento.

La noche en el Teatro Sarmiento quedó atravesada por esa decisión inesperada. Fabiana Cantilo interrumpió su propio show para poner el nombre de Agostina Vega en el centro de la escena y recordar que, detrás de cada caso, hay una vida arrebatada y una familia que exige justicia.